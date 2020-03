Alergia primaveral: estos seis alimentos te ayudarán a aliviar los síntomas

La alergia es uno de los elementos más comunes cuando eclosiona la primavera. Durante

esta estación son muchas las personas que comienzan a sufrir los horribles síntomas que provoca esta reacción de nuestro sistema humanitario, entre ellos picor en la piel, goteo nasal, estornudos y, algunas veces, picor en los ojos y ojos llorosos e inyectados en sangre.

"Si bien la alergia es una enfermedad crónica y los pacientes presentan síntomas en todas las épocas del año, durante la primavera—en los pacientes alérgicos al polen—se agudizan muchos cuadros respiratorios", señala la Fundación para el estudio del asma y otras enfermedades alérgicas en su página web. La causa es muy sencilla: "En esta estación se produce la polinización de las plantas donde los granos de pólenes producidos pueden dispersarse por todo el aire ambiental siendo transportado por insectos o por el viento, generando que millones de partículas estén en el aire", afirman.

Para aliviar, en la medida de lo posible estos síntomas, lo más común es el uso de productos farmacéuticos, como aerosoles nasales con corticosteroides, los antihistamínicos y los descongestionantes. Sin embargo, y sin negar en modo alguno, la eficacia de los anteriores, es cierto que, además, existen otros tipos de remedios que pueden ayudar, como, por ejemplo, la alimentación. De tal forma, agregar ciertos alimentos a nuestra dieta puede ser eficaz para reducir la inflamación o estimular el sistema inmunológico, lo que será una ayuda para sobrellevar mejor las indeseadas alergias estacionales.

Jengibre

Muchos de los síntomas de alergia desagradables provienen de problemas inflamatorios,

como hinchazón e irritación en las fosas nasales, los ojos y la garganta. El jengibre puede ayudar a reducir estos síntomas de forma natural. De hecho, el jengibre se ha utilizado tradicionalmente como un remedio natural para una serie de problemas de salud, y para contener compuestos fitoquímicos antioxidantes y antiinflamatorios.

Además, en un estudio con animales, los investigadores comprobaron que el jengibre suprimió la producción de proteínas proinflamatorias en la sangre de los ratones, lo que redujo los síntomas de alergia.

Frutas cítricas

Si bien es un cuento de viejas que la vitamina C previene el resfriado común, puede ayudar a acortar la duración de un resfriado y ofrecer beneficios para las personas alérgicas. Se ha demostrado que comer alimentos ricos en vitamina C ayuda a disminuir la rinitis alérgica y la irritación del tracto respiratorio superior causada por el polen de las plantas en flor. Por tanto, durante la temporada de alergias, es recomendable el consumo de frutas cítricas altas en vitamina C como naranjas, toronjas, limones, limas, pimientos y bayas.

Cúrcuma

La cúrcuma es conocida como una potente sustancia antiinflamatoria. Su ingrediente activo, la curcumina, se ha relacionado con la reducción de los síntomas de muchas enfermedades provocadas por la inflamación, y podría ayudar a minimizar la hinchazón y la irritación causadas por la rinitis alérgica. Aunque los efectos de la cúrcuma sobre las alergias estacionales no se han estudiado ampliamente en humanos, los estudios en animales son prometedores. Uno demostró que el tratamiento de ratones con cúrcuma redujo su respuesta alérgica.

Tomates

Al igual que las frutas cítricas, los tomates son otra excelente fuente de vitamina C. Un

tomate de tamaño mediano contiene alrededor del 26% de su valor diario recomendado de vitamina C. Además, los tomates contienen licopeno, otro compuesto antioxidante que ayuda a calmar la inflamación. Es interesante saber que el licopeno se absorbe más fácilmente en el cuerpo cuando se cocina, así que, para potenciar sus efectos, es mejor escoger tomates enlatados o cocinarlos en casa.

Salmón y pescados grasos

Existen evidencias de que los ácidos grasos omega-3 del pescado podrían ayudar a la lucha contras las alergias. Un estudio de 2005 descubrió que cuanto más ácido graso eicosapentaenoico (EPA) tenían las personas en su torrente sanguíneo, menor era su

riesgo de sensibilidad alérgica o fiebre del heno. Posteriormente, otro estudio demostró que los ácidos grasos ayudaron a disminuir el estrechamiento de las vías respiratorias que ocurre en el asma y en algunos casos de alergias estacionales, probablemente por las propiedades antiinflamatorias de los omega-3.

Cebollas

Las cebollas son una excelente fuente natural de quercetina, un bioflavonoide que es muy usado como suplemento dietético. Algunas investigaciones apuntan a que la quercetina actúa como un antihistamínico natural, reduciendo los síntomas de las alergias estacionales. Dado que las cebollas también contienen una serie de otros compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, sin duda, su consumo es más que recomendable para combatir las alergias.