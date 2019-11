Dieta: las ventajas de comer algas, el organismo marino que ayuda a adelgazar

El término algas es el nombre común de innumerables organismos que crecen en el océano, así como en ríos, lagos y otros espacios donde existe agua. Aunque popularmente se identifican como una suerte de plantas del mar, esta interpretación no es correcta. "Las algas pertenecen al reino Protista, es decir, aquel que agrupa a los organismos que no pueden ser considerados animales, plantas, hongos o bacterias. Y es que, aunque son popularmente conocidas como las "plantas del mar", no se puede identificar a las algas con los vegetales, ya que no presentan todas sus características y funciones”, informa la Fundación Aquae.

A partir de estos elementos comunes, la realidad es que existen muchas especies diferentes, cada una de ellas con sus propias características. Algunas son microscópicas, como el fitoplancton que vive suspendido en la columna de agua y proporciona la base para la mayoría de las cadenas alimentarias marinas.

Otras, en cambio, son enormes, como las algas gigantes que crecen en abundantes "bosques" y se elevan como secuoyas submarinas desde sus raíces en el fondo del mar.

La principal función de las algas es la de producir materia orgánica a partir de la inorgánica en el mar, de tal forma que la materia orgánica se introduce en las cadenas tróficas. Pero además de unas importantes funciones ecológicas, las algas pueden resultar útiles a nuestro organismo.

Por ello, agregar algas marinas a nuestra dieta puede ayudar con la función tiroidea, la salud digestiva y la pérdida de peso.Entre los diferentes tipo de algas que podemos utilizar para alimentarnos tenemos los tipos de algas incluyen: nori, quelpo, wakame, kombu, dulse y variedades de algas azul-verdes, como la espirulina y la chlorellaA continuación os explicamos algunos de los beneficios de los que nos podemos aprovechar si decidimos introducir las algas en nuestra dieta.

Es un alimento muy nutritivo

Cada tipo de alga marina puede contener nutrientes y minerales ligeramente diferentes. Pero, en general, comer estas algas marinas es una forma simple de aumentar la ingesta de vitaminas y minerales de una persona sin agregar muchas calorías. Un estudio confirma que las algas son ricas en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y ácidos grasos poliinsaturados, además de numerosas vitaminas. Además, también contienen antioxidantes , que pueden proteger al cuerpo del estrés oxidativo y reducir la inflamación a nivel celular.

Mejora la función tiroidea

La glándula tiroides controla y libera hormonas para la producción de energía, el crecimiento y la reparación celular. Un elemento importante para que pueda realizar esta función es el yodo. De hecho, la deficiencia de yodo es una causa de hipotiroidismo, que puede provocar el desarrollo de un bocio, un agrandamiento visible de la glándula tiroides.Una de las cualidades de las algas es que son muy ricas en yodo. Según un estudio publicado en el Journal of Food and Drug Analysis, las algas son una importante fuente de yodo, en especial la variedad kombu, seguida de wakame y nori.

Mejora de la salud intestinal

Según se afirma en un estudio,las algas tienden a contener altas cantidades de fibra, lo que puede representar el 23-64 por ciento del peso seco de las algas. Esta fibra puede ayudar a alimentar las bacterias intestinales que juegan un papel importante en la descomposición de los alimentos y el apoyo a la digestión y la salud en general.Incluir algas a la dieta puede ser una manera simple de proporcionar al cuerpo mucha fibra prebiótica saludable para el intestino, que a su vez puede ayudar con problemas como el estreñimiento o la diarrea.

Aliadas contra la diabetes

Los alimentos ricos en fibra pueden ayudar con la diabetes, ya que las altas cantidades de fibra ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre y los niveles de insulina . Agregar algas marinas a la dieta puede ayudar a aumentar la ingesta de fibra de una persona sin un gran aumento de calorías.Según los hallazgos de un estudio realizado los compuestos en un tipo de alga marina pueden reducir directamente los marcadores de diabetes tipo 2, como el nivel alto de azúcar en la sangre. Además, los compuestos en las algas también pueden reducir los factores de riesgo de diabetes, como inflamación, niveles altos de grasa y sensibilidad a la insulina.

Ayuda para perder peso

La fibra de las algas puede beneficiar a las personas que intentan perder peso. El motivo es que las algas ayudan a una persona a sentirse llena, aunque tenga un bajo valor calórico.Según un estudio, una gran cantidad de fibra dietética retrasa el vaciado del estómago. Como resultado, el estómago puede no enviar señales de hambre al cerebro por más tiempo, lo que puede ayudar a evitar comer en exceso. Y la ingesta de algas puede ayudar de forma efectiva a este proceso.

Proteger la salud cardiovascular

El mismo estudio confirma que los alimentos ricos en fibra son muy útiles para reducir los niveles de colesterol en la sangre. La fibras solubles se unen a los ácidos biliares o sales en el cuerpo. El cuerpo luego usa el colesterol para reemplazar estos elementos, lo que puede resultar en una disminución del colesterol total de hasta un 18 %.

El sushi es uno de los alimentos con algas más populares. pxhere

Algunos consejos para introducir las algas en nuestra dieta

Agregar algas marinas a la dieta puede ser muy simple. Además, como su uso con otros alimentos no altera su sabor, sino que lo potencian, una opción es añadirlo a las recetas de siempre. En cualquier caso, son muchos los formatos en los que se pueden servir.

Salsas y vinagretas

El alga dulse es una de las más fáciles de usar, por lo que puede ser la mejor manera de introducirse en este mundo, en especial para los más escépticos. Una opción es usarla para preparar una salsa, para lo cual solo hay que ponerla a remojo un par de minutos. Cuando se haya ablandado, se puede añadir por ejemplo a cualquier salsa o vinagreta, como sustituto de la sal.

Legumbres

La variedad de alga kombu puede añadirse a las recetas con legumbres. Aunque son muy sanos, estos platos pueden tener algunos efectos no deseados en la digestión. Con esta algo se facilita la digestión y, además, hace que se ablanden más fácilmente.

Cremas de verduras

Utilizar algas, en especial las algas wakame, en la elaboración de cremas de verduras hace que se vuelvan más cremosas, pero más ligeras que si se añaden lácteos o patatas. Además de mejorar la textura, aportará más minerales y la convertirá en una receta muy útil para perder peso, ya que este tipo de cremas tienen la virtud de ser muy saciantes y reconfortantes.

Sushi

El sushi es uno de los platos más populares del Lejano Oriente. Una de sus variedades es el rollito de arroz con pescado o verduras, envueltos en alga nori. que se presenta en forma de láminas muy finas.

Estas algas se presentan como unas finas láminas que cuando se humedecen se ablandan y se compactan. Cuando están en el punto justo es posible enrollar con ellas casi cualquier tipo de alimento.