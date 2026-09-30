Mario Picazo, meteorólogo, sobre el otoño: "Las predicciones muestran temperaturas más cálidas en toda España"

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LO ESENCIAL Las claves Las predicciones estacionales apuntan a un otoño 2026 más cálido de lo habitual en toda España, especialmente en el norte, este, Baleares y Canarias. El fenómeno de 'El Niño', plenamente establecido, podría intensificar el aumento de temperaturas, aunque su impacto directo en España es complejo y depende de varios factores. La AEMET prevé mayor probabilidad de lluvias en el noroeste peninsular, vertiente mediterránea y Baleares, pero Canarias podría registrar menos precipitaciones de lo normal. No se esperan lluvias intensas o fenómenos extremos este otoño, siendo la incertidumbre sobre la cantidad y distribución de las precipitaciones la principal incógnita.

El verano empieza a dar sus últimos coletazos y quedar atrás, pero solo de forma parcial: el calor podría tardar algo más en desaparecer. Las últimas predicciones estacionales dibujan un otoño de 2026 con temperaturas superiores a lo habitual en prácticamente toda España.

La evolución de un intenso episodio de 'El Niño' añade un ingrediente más a esta ecuación meteorológica durante los próximos meses. Así lo explica el meteorólogo Mario Picazo en Eltiempo.es, puntualizando que la señal más clara para este otoño es precisamente este aumento de temperaturas.

Los modelos apuntan a un trimestre otoñal más cálido de lo habitual, coincidiendo con los últimos datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así pues, según la predicción estacional de la AEMET, existiría una alta probabilidad de que las temperaturas se sitúen en un tercil superior (es decir, entre el tercio de otoños más cálidos respecto al periodo que abarca de 1991 a 2020) en toda España.

Otoño húmedo y cálido

Se notaría de forma especialmente intensa en el tercio norte y este peninsular, además de las islas Baleares y Canarias. Esto no significa, eso sí, que todos los días del próximo otoño vayan a ser calurosos ni que vayan a desaparecer los episodios fríos.

Las predicciones estacionales no pueden indicar qué temperatura hará cualquier martes del próximo mes de octubre, sino que se trata de un conjunto de los tres meses y una media probabilística de temperaturas más cálidas, normales o frías respecto a la climatología general de la época en comparación con rangos temporales anteriores.

Diferenciar estos conceptos es importante.

Una investigación publicada el presente año 2026 en Weather and Forecasting, donde se evaluó a 182 miembros de siete sistemas internacionales de predicción, constató que la capacidad de los modelos para anticipar las temperaturas estacionales varía notablemente según la época del año.

En otoño, de hecho, su habilidad sobre gran parte de Europa solo supera modestamente a una predicción basada exclusivamente en la climatología.

A esta señal cálida se suma este año, además, el fenómeno de 'El Niño'. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya confirmó a principios de septiembre que el fenómeno ya está plenamente establecido en el Pacífico Tropical y que, probablemente, continuará intensificándose.

La organización calcula una probabilidad cercana al 100% de que persista tanto durante septiembre-noviembre como durante diciembre de 2026 - febrero de 2027, esperándose una intensidad superior si cabe a finales de año.

Sin embargo, asociar automáticamente a 'El Niño' con un determinado clima en España sería un error. Su influencia directa es mucho mayor alrededor del Pacífico Tropical.

Para afectar a la Península Ibérica debe alterar primero la circulación atmosférica a gran escala y posteriormente interactuar con factores mucho más cercanos, como la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), la corriente en chorro o la posición de las borrascas atlánticas.

Algo posible, pero más complejo. La literatura científica lleva años advirtiéndonos de esta posibilidad.

Un estudio específico sobre las predicciones estacionales en España encontró que 'El Niño' puede abrir determinadas "ventanas de oportunidad" en las que mejora la capacidad predictiva, pero sus efectos sobre temperatura y precipitaciones no son constantes ni iguales en cualquier estación.

La lluvia es, precisamente, la gran incógnita en estos momentos. La AEMET observa actualmente una probabilidad mayor de que se produzca un otoño húmedo en el noroeste peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares; por su parte, el resto de España no posee señales suficientemente claras.

Canarias presenta, por contra, una mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a su media habitual. Así pues, como conclusión, este otoño no parece que vaya a caracterizarse por sus intensas lluvias o fenómenos extremos.

El escenario más probable es que se produzca un otoño más cálido de lo habitual, dentro de un contexto climático en el que un potente 'El Niño' podría modificar la circulación atmosférica mundial.

Saber cuándo, dónde y cuánto lloverá seguirá dependiendo de configuraciones meteorológicas imposibles de precisar a varios meses vista.