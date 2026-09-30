Aspecto de una calle de Barcelona este martes cuando Protección Civil ha hecho un llamamiento a tener "mucha prudencia" por las precipitaciones que ya se están produciendo en esta zona. EFE / Toni Albir

La Aemet alerta a España: llega una dana que dejará chubascos muy fuertes y hasta 150 l/m2 en menos de 6 horas en estas zonas

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet alerta de un episodio de lluvias muy fuertes y persistentes en el este peninsular y Baleares entre jueves y lunes. Se prevén acumulaciones superiores a 150 l/m2 en menos de 6 horas en zonas de Castellón, Valencia, norte de Alicante y áreas cercanas. Existe riesgo elevado de inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas, especialmente en el litoral sureste y Baleares. Varias localidades de Valencia han suspendido las clases y hay avisos de alerta naranja y amarilla por precipitaciones intensas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este miércoles de un episodio marcado por la inestabilidad desde el jueves hasta, al menos, el lunes 5 de octubre, caracterizado por fuertes y persistentes chubascos en el tercio este peninsular e islas Baleares que podrían provocar inundaciones.

El paso de un frente a partir del 1 de octubre de oeste a este, proveniente de una profunda borrasca situada al norte del Atlántico, provocará esta inestabilidad y las fuertes precipitaciones, más notables en el este, ha informado la Aemet con un aviso especial.

Además, las bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares provocarán chubascos, con posibilidad de "inundaciones locales súbitas y repentinas" en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es "elevado".

Desde el jueves a mediodía y hasta el viernes las precipitaciones comenzarán en áreas del interior este peninsular hacia el levante, en general moderadas al inicio, que acabarán siendo localmente muy fuertes en puntos de Castellón, Valencia, litoral norte de Alicante, sur de Tarragona, zonas aledañas de Lleida, Teruel y Cuenca.

Cuándo finalizarán las lluvias

Serán probablemente persistentes, especialmente al final del jueves y durante la primera mitad del viernes, y sobre todo cuanto más hacia los litorales y prelitorales, pudiéndose acumular cantidades superiores a los 150 litros por metro cuadrado en períodos inferiores a 6 horas.

Es posible que Baleares también se vea afectada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde últimas horas del viernes.

En la provincia de Valencia ya hay una decena de municipios en los que se ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva ante los episodios de lluvias fuertes y tormentas previstos, con alerta naranja por peligro importante de lluvias entre las 14.00 y las 23.59 horas.

En lo que respecta a los termómetros, la Aemet ha avisado de que habrá un descenso de las máximas en el extremo norte, que podrá ser notable en el cantábrico oriental.

Mientras tanto, se darán ascensos puntuales en el centro y pocos cambios en el resto del territorio peninsular y Baleares. En el otro extremo, también habrá descenso de las mínimas en la mitad noroeste y pocos cambios en el resto de la Península y Baleares. En Canarias habrá pocos cambios.

El viernes, según han explicado desde eltiempo.es, volverá a ser una jornada inestable en el este peninsular y en Baleares. Además durante la tarde se formarán chubascos y tormentas en buena parte del territorio peninsular.

Por el momento los avisos que se han activado son amarillos, con acumulados de más de 80 mm en 12 horas en Tarragona y Castellón.

Las precipitaciones continuarán durante el fin de semana en amplias zonas de la península, con las mayores acumulaciones cuanto más al este, con menos intensidad.

A partir del domingo 4 se espera el aislamiento de una dana en el entorno del oeste peninsular, lo que conllevará inestabilidad térmica y dinámica, siendo la evolución de su situación e intensidad de gran incertidumbre.