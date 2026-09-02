Los meteorólogos avisan: España puede registrar 43 ºC y el intenso calor podría favorecer la formación de tormentas

Las claves

Las claves Generado con IA España afronta una nueva ola de calor con temperaturas que podrían alcanzar los 43 ºC en varias capitales, especialmente en el Valle del Guadalquivir. Las mínimas nocturnas no bajarán de los 25 ºC en muchas zonas, favoreciendo noches ecuatoriales y dificultando el descanso. El intenso calor, junto con la calima, podría favorecer la formación de tormentas secas, sobre todo en áreas montañosas del interior y este peninsular. Se espera que un sistema frontal llegue por Galicia al final de la semana, trayendo aire más fresco y precipitaciones, especialmente en el noroeste.

El calor vuelve a apretar en España tras un breve respiro. El meteorólogo Mario Picazo advierte de que las temperaturas, que ya subieron el fin de semana, volverán a superar los 40 ºC en varias capitales de provincias españolas.

Junto al calor regresarán las noches ecuatoriales a numerosas zonas del país, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC. A ello se sumará también la calima, mientras la lluvia, aislada, será más probable conforme avance la semana.

Según ha explicado Picazo, unas altas presiones se extenderán por gran parte del suroeste del continente, afectando dentro de su radio de acción a todas las comunidades. En los próximos días podrían registrarse precipitaciones aisladas en el extremo norte peninsular.

A lo largo de la semana, sobre todo entre el miércoles y el viernes, el calor podría favorecer la formación de numerosas tormentas secas en zonas montañosas del interior y del este peninsular, un fenómeno propio de masas cálidas.

Llega una dorsal anticiclónica

Será en la recta final de la semana, sobre todo el domingo, cuando, según las predicciones actuales, un sistema frontal llegue por Galicia. Ese frente abrirá la puerta a aire algo más fresco y a un tiempo más inestable.

Las precipitaciones, más frecuentes en Galicia a partir del sábado, también se extenderán durante la jornada a otras comunidades, principalmente del noroeste peninsular. Este episodio de calor llega tras el notable bajón térmico registrado la semana pasada en España.

Con mínimas rondando los 25 ºC y máximas de hasta 40 ºC o más en algunas zonas, la llegada del otoño meteorológico se produce ahora con un tiempo auténticamente veraniego similar al de los meses más calurosos del verano.

Picazo explica que una dorsal anticiclónica, similar a otras muchas que España ha vivido desde mediados de mayo, se instalará de nuevo en la región para impulsar masas de aire cálidas desde el norte de África hacia estas latitudes.

Para el miércoles, las temperaturas máximas seguirán subiendo hasta situarse entre los 30 y los 35 ºC en muchas capitales de provincia, consolidando de esta forma el avance del calor hacia el centro de la semana, según el meteorólogo.

Además, las mínimas también serán más elevadas, con valores de entre 20 y 25 ºC, o incluso superiores, en numerosas localidades, sobre todo en el este peninsular, a orillas del Mediterráneo, donde el calor nocturno costará más de sobrellevar.

Entre el jueves y el viernes, tal y como ha avanzado el meteorólogo de Meteored Roberto Granda, se producirá una nueva subida de las temperaturas, pudiendo alcanzar los 42 ºC o 43 ºC en puntos del Guadalquivir.

El jueves se superarán también los 40 ºC en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Estos registros se extenderán la próxima jornada a Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco.

En definitiva, los meteorólogos dibujan un escenario de calor intenso y prolongado, con calima y tormentas secas puntuales, que solo dará paso a un cambio real de tiempo con la llegada del sistema frontal previsto para el domingo por Galicia.