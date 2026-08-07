Un meteorólogo avisa a España: "Este fin de semana se podrán registrar tormentas muy fuertes y de alto impacto"

Mapa de las temperaturas previstas para este fin de semana en España. Meteored

Las claves

Las claves Generado con IA Una vaguada cruzará España este fin de semana y provocará tormentas muy fuertes, algunas organizadas, en varias comunidades. Se esperan fenómenos adversos como granizo, vendavales y lluvias torrenciales, especialmente entre el sábado y el domingo. Las zonas más afectadas serán Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, interior valenciano, noroeste de Murcia y este de Castilla-La Mancha. Las tormentas pueden dejar importantes acumulados de lluvia en poco tiempo y riesgo de crecidas súbitas en ramblas y cauces secos.

Una vaguada cruzará este fin de semana la España peninsular y dejará tormentas fuertes, algunas organizadas, en varias comunidades. El meteorólogo Samuel Biener advierte de fenómenos adversos como granizo, vendavales y lluvias torrenciales entre el sábado y el domingo.

Según su predicción, ya durante la tarde del viernes se formarán las primeras tormentas en el Pirineo, el interior este y las sierras orientales de Andalucía. Algunos núcleos podrían descargar aguaceros intensos y granizadas, sin descartar mayor organización en el Ibérico sur.

Serán, de momento, episodios aislados, el anticipo de lo que llegará después. En la madrugada del sábado se esperan precipitaciones localmente intensas en el oeste de Galicia, mientras el país mantiene una calma antes del giro para el mediodía.

A partir de esa hora las nubes crecerán con fuerza y dejarán tormentas en amplias zonas del norte y del este. Los núcleos más activos, según Biener, se concentrarán en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y el interior valenciano.

Acumulados importantes de lluvia

También afectarán al noroeste de la Región de Murcia y al este de Castilla-La Mancha. El meteorólogo reconoce aún cierta incertidumbre sobre la evolución de la vaguada, por lo que la previsión todavía podría variar en próximas actualizaciones meteorológicas.

Los modelos apuntan a aguaceros intensos en puntos de Asturias, mientras que en otras zonas del tercio norte y de la mitad oriental los chaparrones serán más dispersos y de menor intensidad, aunque no exentos de cierto riesgo puntual.

En algunas de las zonas señaladas las tormentas podrían dejar acumulados importantes de lluvia en muy poco tiempo, con el consiguiente riesgo de crecidas súbitas en ramblas y cauces habitualmente secos en verano, según advierte Meteored en su previsión.

Es previsible, además, que algunas de estas células vayan acompañadas de fenómenos adversos como reventones y pedrisco de cierto tamaño. La situación, avisa Biener, puede volverse bastante más adversa aún en el noreste peninsular durante la tarde del sábado.

La actividad tormentosa podría prolongarse durante la noche en el Cantábrico oriental y en Navarra, antes de perder fuerza en las primeras horas del domingo, cuando el fenómeno empezará a replegarse hacia el norte y el noreste de España.

Ya en la jornada dominical las tormentas podrían seguir siendo intensas en el norte de la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Cantabria y Asturias, aunque sin la organización ni la extensión registradas el día anterior, según indica el meteorólogo Biener.

Aun así, estas tormentas podrán descargar fuertes aguaceros y venir acompañadas de vendavales y granizadas puntuales por momentos. En otras áreas montañosas del norte y del tercio este crecerán nubes de evolución, con la posibilidad de algún chaparrón disperso.

Si se cumplen las previsiones, la próxima semana coincidirá con el eclipse de Sol visible en España. Entonces también se impondrá una dorsal anticiclónica, aunque el paso de varias ondas favorecerá el crecimiento de nubes convectivas por las tardes.

Estas nuevas nubes volverán a dejar aguaceros dispersos en varios puntos de la geografía española, explica Biener. Desde Meteored recomiendan seguir muy de cerca las previsiones actualizadas, ya que la situación meteorológica aún podría cambiar de forma notable.