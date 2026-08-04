Un meteorólogo avisa a España: "Esta semana llegarán tres vaguadas que dejarán lluvias y tormentas muy fuertes"

Los acumulados de lluvia que se esperan esta semana se harán notar en el norte y noreste de la Península. Meteored

Las claves

Las claves Generado con IA Esta semana llegarán a España tres vaguadas que provocarán lluvias y tormentas muy fuertes en varias regiones, según el meteorólogo Samuel Biener. El primer episodio afectará especialmente a Cataluña, Pirineos, norte de la Comunidad Valenciana, este de Teruel y Galicia, con chubascos y tormentas localmente intensas. Entre miércoles y viernes, la segunda vaguada traerá nubosidad y tormentas organizadas, con riesgo de aguaceros intensos, granizadas y vientos fuertes en el noreste peninsular. Las temperaturas descenderán a partir del miércoles, aunque en Canarias, Zaragoza y Murcia se esperan valores que podrían superar los 40 ºC.

El primer fin de semana de agosto ha estado marcado por una ola de calor que ha dejado temperaturas de más de 40 ºC. Esta semana el calor seguirá siendo intenso aunque en varias comunidades ganarán protagonismo las tormentas.

En los próximos días se espera que el chorro polar baje algo más de latitud y presente ondulaciones más pronunciadas. Esto se traducirá, tal y como ha explicado el meteorólogo de Meteored Samuel Biener, en la llegada de tres vaguadas que dejarán lluvias y tormentas muy fuertes.

De cumplirse las previsiones a las que apunta el modelo, es probable incluso que las temperaturas experimenten altibajos por la sucesión de dorsales y ondas.

La primera de las tres vaguadas va a cruzar el norte peninsular entre este lunes y el martes, lo que hará que se reactiven las lluvias. Los chubascos y las tormentas puntualmente fuertes se notarán especialmente en Cataluña, Pirineos, norte de la Comunidad Valenciana, este de Teruel y Galicia.

Las precipitaciones más dispersas se registrarán en el interior de Mallorca y resto del tercio septentrional.

Descenso de las temperaturas

La segunda vaguada llegará entre el miércoles y el viernes, disparando el crecimiento de nubosidad durante el día en Navarra, Aragón, Cataluña y algunas comarcas de Castilla y León, sobre todo el jueves.

Esta última jornada las tormentas podrían presentar más organización en el noreste, según apunta Biener, dando lugar a sistemas convectivos que serían capaces de descargar aguaceros muy intensos, granizadas y vientos muy fuertes.

En el Cantábrico también se esperan precipitaciones con alguna tormenta. En otros puntos del tercio norte y este se prevén chubascos de forma más irregular y más débil.

De cara al fin de semana la incertidumbre aún es elevada, por lo que la previsión podría cambiar con el paso de los días. No obstante, todo apunta a que entre el sábado y el domingo otra vaguada cruzará la Península, con posibles lluvias y tormentas fuertes en Cataluña, Aragón, Baleares y Valencia.

En lo que respecta a las temperaturas, la semana estará marcada por temperaturas propias del periodo canicular: en Canarias podrían superar los 40 ºC en medianías, mientras que en otros puntos situados a sotavento de los vientos del este y noreste marcarán valores de 35 ºC o más en las otras islas.

El polvo sahariano también dejará un cielo bastante "turbio", aunque a partir del miércoles "parece que las temperaturas descenderán".

En otros puntos, como Zaragoza o Murcia, los termómetros también marcarán los 40 ºC; no obstante, la tendencia en general "es a que vayan bajando las temperaturas".

Algunas previsiones contemplan que a lo largo de la semana podrían descender de los 10 ºC en algunas capitales de Castilla y León y del tercio septentrional.

El meteorólogo de Meteored confía en que la siguiente ola de calor tarde en llegar o que incluso nos despidamos de ellas hasta el próximo verano.