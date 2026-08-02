Llega un cambio de tiempo a España: los meteorólogos avisan de una bajada de temperaturas y lluvias en estas zonas

Las claves

Las claves Generado con IA La primera semana de agosto traerá un descenso generalizado de las temperaturas en gran parte de España, especialmente en el oeste peninsular. El lunes será la jornada clave, con bajadas de entre 4 y 6 ºC en el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía y Castilla-La Mancha, además del Cantábrico oriental y el alto Ebro. En el sureste peninsular, las temperaturas apenas variarán y podrían subir ligeramente en Alicante, Murcia y Almería debido al viento de poniente. Se esperan lluvias y tormentas en Galicia, Asturias, noroeste de Castilla y León, Aragón, la meseta y el interior de Cataluña, especialmente entre lunes y martes.

La primera semana de agosto arrancará con un descenso generalizado de las temperaturas pese a que este mes haya comenzado con la cuarta ola de calor en lo que llevamos de año.

Según la previsión de la meteoróloga de eltiempo.es Marta Almarcha, el lunes será la jornada clave de ese cambio. Una vaguada atlántica, junto a una masa de aire fresca, cruzará la península de oeste a este y dejará un descenso térmico notable en la vertiente atlántica.

Las temperaturas bajarán, detalla Almarcha, entre 4 y 6 ºC en el sur de Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía y Castilla-La Mancha, además del Cantábrico oriental y el alto Ebro.

La situación será muy distinta en el sureste peninsular. Alicante, Murcia y Almería apenas registrarán cambios en sus registros térmicos, e incluso podrían experimentar ligeros ascensos gracias a un poniente que ganará intensidad en buena parte del territorio español.

Repunte de las temperaturas

De este modo, el lunes traerá un calor más llevadero en el oeste peninsular, mientras que el valle del Ebro, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Baleares seguirán superando los 36 y los 38 ºC.

Canarias también notará el descenso térmico, aunque las medianías del sur del archipiélago mantendrán valores muy altos. La meteoróloga insiste en que el respiro será parcial y que el calor extremo persistirá en varios puntos del Mediterráneo estos días.

El martes, el descenso se extenderá hacia el este peninsular, mientras que las temperaturas repuntarán ligeramente en el Cantábrico. Los 36 y 38 grados quedarán más restringidos al valle del Ebro, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias.

En la zona centro, Almarcha prevé máximas de entre 34 y 36 ºC, con valores más suaves hacia el oeste, próximos a los 30. Badajoz y Valladolid rondarían los 34, y Murcia llegaría hasta los 37, apunta la meteoróloga.

Estas cifras seguirán por encima de la media estacional en el este peninsular, Baleares y el valle del Ebro, con anomalías de entre 5 y 10 ºC en Murcia, Almería, Alicante o Lleida, según la previsión de la meteoróloga.

Las mínimas también bajarán, aunque de forma moderada. El lunes seguirán sin descender de los 20 y los 25 ºC en buena parte del centro, el sur y el este peninsular, así como en las islas Baleares, según Almarcha.

La madrugada del martes resultará algo más llevadera en el interior peninsular, mientras que el Mediterráneo y los valles del Ebro y el Guadalquivir mantendrán mínimas elevadas, sin apenas alivio nocturno pese al descenso diurno generalizado que se espera.

El avance de la vaguada también traerá temperaturas más bajas. Almarcha señala que el lunes lloverá en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, y que por la tarde se formarán tormentas en Aragón y la meseta.

El martes, las precipitaciones se repetirán en zonas similares, con posibilidad de que sean más intensas en el norte de Galicia, León, los Pirineos, Teruel, Castellón y, sobre todo, en el interior de Cataluña, avisa Almarcha.