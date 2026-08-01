Los meteorólogos coinciden: "Agosto será un mes cálido pero no habrá un calor tan extremo como el de junio y julio"

Las claves

Las claves Generado con IA Agosto será un mes cálido en España, aunque no se espera que el calor sea tan extremo y sostenido como en junio y julio. El inicio de agosto traerá otra ola de calor, pero a partir del cuarto día se prevé una mayor variabilidad atmosférica y episodios tormentosos. La región mediterránea será la más afectada por posibles nuevas olas de calor durante agosto. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una alta probabilidad de temperaturas medias elevadas y precipitaciones superiores a lo normal en casi toda España.

El mes de julio termina en España con la cuarta ola de calor del verano, dejando temperaturas de más de 40 ºC en buena parte del país. Tras haber tenido dos meses consecutivos con un calor extremo, la pregunta que surge es si en agosto continuará la tendencia.

Aún es pronto como para responder a esta cuestión con firmeza, pero lo cierto es que las previsiones apuntan que el inicio del mes empezará con calor extremo en España; sin embargo, también habrá un cambio de patrón meteorológico que podría traer menos calor y más tormentas.

Este cambio de patrón meteorológico, que se prevé según el modelo del Centro Europeo, no traerá consigo un cambio drástico en lo que respecta a las condiciones meteorológicas, tal y como ha apuntado el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas.

Pese a que en los tres primeros días de agosto se espera que estemos en plena ola de calor canicular, en la cuarta jornada de este mes se producirá un significativo aumento de la variabilidad.

Nueva ola de calor

Esta nueva dinámica, caracterizada por un tiempo más cambiante, traerá consigo una mayor alternancia de situaciones meteorológicas en el territorio español.

"Agosto en su conjunto será un mes cálido, pero ya no se espera un calor tan extremo y continuo como el que hemos tenido en junio y julio", apunta Viñas.

No se espera, eso sí, que haya un patrón que domine de forma clara. Sí que es probable que tengamos a lo largo de agosto alguna nueva ola de calor, con una mayor incidencia en la región mediterránea que en el resto del territorio.

El patrón meteorológico dominante en lo que llevamos de verano ha mantenido una dorsal de aire muy cálido, con especial presencia en la zona mediterránea, lo cual ha propiciado que hayamos tenido temperaturas muy elevadas.

Durante el mes de agosto, la mayor dinámica que presentará la atmósfera, que tendrá "bastante movimiento meteorológico", propiciará que se produzcan descuelgues de aire frío de manera ocasional.

Estos últimos causarán una inestabilidad atmosférica que dará lugar a episodios tormentosos, lo cual suele ocurrir normalmente durante la segunda mitad del mes.

El modelo del Centro Europeo también advierte que la zona cero de las tormentas se situará en el cuadrante nordeste de la Península. Esto también se ve reflejado en lo que suele producirse a finales del verano meteorológico en esta zona.

Según la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe una probabilidad alta de que la precipitación en los meses de agosto, septiembre y octubre se encuentre en el tercil húmedo en toda España, excepto en el noroeste peninsular y Canarias.

El principal motivo serán precisamente los episodios convectivos en agosto, los cuales también podrían producirse en septiembre.

En lo que se refiere a las temperaturas, la Aemet también advierte que hay una probabilidad muy alta de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España.