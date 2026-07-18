Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet activa avisos naranjas por calor extremo de hasta 40 ºC en estas zonas

Una mujer se protege del sol con un abanico en Valencia. EFE Ana Escobar

Las claves

Las claves Generado con IA Aemet ha activado avisos naranjas por calor extremo en varias zonas de Andalucía, donde se prevén temperaturas de hasta 40 ºC durante el fin de semana. El ascenso térmico afectará especialmente al este, centro y sur de la península, así como Baleares, donde se superarán los 38 ºC y en algunos puntos se alcanzarán los 42 ºC. El sábado y domingo se esperan tormentas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Las noches serán muy cálidas, con mínimas de entre 23 ºC y 26 ºC en regiones mediterráneas y grandes ciudades del sur y este peninsular.

España irá sumando grados este fin de semana con un ascenso progresivo de las temperaturas quedejará más de 38 ºC en zonas del este peninsular y Baleares y que podría desembocar, durante los primeros días de la próxima semana, en la tercera ola de calor del verano.

A mediados de la próxima semana esos valores superiores a los 38 ºC podrían alcanzarse en amplias zonas del nordeste, el centro y la mitad sur peninsular, en un episodio de altas temperaturas que persistirá durante buena parte de la semana.

Así lo ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya ha activado avisos naranjas por calor para este sábado y domingo en varios puntos de Andalucía.

El sábado lloverá en el extremo norte y, además, se formarán tormentas en zonas de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, localmente fuertes y acompañadas de granizo.

En el resto del país se esperan cielos poco nubosos, con temperaturas más altas en la mitad norte y algo más bajas en el área mediterránea peninsular. Se superarán los 38 ºC en el este, centro y sur de la península y en Baleares y se alcanzarán los 40 ºC en ciudades como Córdoba o Granada.

Ascenso térmico, madrugadas cálidas

El domingo seguirá el tiempo estable, con alguna lluvia débil en el Cantábrico y tormentas en el tercio oriental peninsular, localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas subirán ligeramente en puntos del norte y del este.

Las mínimas no bajarán de 25 o 26 ºC en ciudades muy pobladas como Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Melilla, Murcia o Castellón.

En las horas centrales del día y primeras horas de la tarde se superarán los 36 ºC en el este, centro y sur peninsular, al igual que en Baleares, con 40 grados en buena parte del valle del Guadalquivir, el sur de Andalucía y en la isla de Mallorca, sobre todo en el interior.

El lunes comenzará con incertidumbre en el pronóstico, aunque lo más probable es un ascenso térmico y para el martes podrían superarse los 36 ºC de forma generalizada, salvo en la cornisa cantábrica y en el Mediterráneo; hasta 40 ºC en el centro y sur peninsular y más de 42 ºC en Castilla-La Mancha y Andalucía, y por encima de 42 ºC en el valle del Guadalquivir y sur de Andalucía.

Las madrugadas serán también muy cálidas, con mínimas que se situarán entre 23 ºC y 25 ºC en las regiones mediterráneas y en el interior de Andalucía.

Las lluvias serán escasas, aunque podría registrarse alguna precipitación dispersa en el Cantábrico y tormentas aisladas en el este peninsular con rachas de viento muy fuertes.

El miércoles es posible que las temperaturas repunten por lo que el calor sería muy intenso y a partir del jueves la incertidumbre aumenta notablemente, aunque, pese a posibles bajadas ligeras, el escenario más probable mantiene el calor intenso, diurno y nocturno, en buena parte de España durante la mayor parte de la semana.

No obstante, esta evolución deberá confirmarse en los próximos días, ha concluido el portavoz.