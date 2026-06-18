Llega la 'primera' ola de calor del verano a España: Aemet advierte de máximas de 40ºC en estas zonas

La posible ola de calor se sentirá en la Europa occidental. Meteored

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Las claves Generado con IA La Aemet advierte de la llegada de la primera ola de calor del verano en España, con temperaturas que alcanzarán los 40ºC en varias zonas. El calor intenso afectará especialmente al nordeste peninsular, centro, mitad sur y Baleares, con valores diurnos y nocturnos muy superiores a lo habitual. Se esperan tormentas localmente fuertes en la meseta norte, cordillera cantábrica, sistema ibérico y Pirineos, acompañadas de granizo y viento intenso. El tiempo será seco en general, y en Canarias predominarán los vientos alisios con temperaturas suaves y cielos más despejados al sur.

El calor intenso será el "protagonista" de los próximos días en la mayor parte de la península, que podría encontrarse ante la "primera ola de calor de la temporada" aunque se esperan, al mismo tiempo, tormentas en áreas del norte y el oeste del país.

Así lo ha advertido este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén Del Campo, en un mensaje colgado en la plataforma Telegram. En él avisa de una subida de las temperaturas y de que ese ascenso "ya se notará este miércoles" y será más acusado el fin de semana.

"Dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano", afirma Del Campo.

La agencia anticipa dos jornadas "similares a las del miércoles" para el jueves y el viernes, en las que se esperan tormentas localmente fuertes por la tarde en áreas de la meseta norte, de la cordillera cantábrica, en el sistema ibérico, y los Pirineos "sin grandes cambios en las temperaturas".

La predicción contempla para el fin de semana una nueva subida generalizada de las temperaturas, que afectará tanto a los valores diurnos como nocturnos.

Altas temperaturas

Así, Del Campo ha puntualizado que a partir del sábado se registrará un "calor muy intenso, con temperaturas entre 5ºC y 10°C superiores a las normales para esta época del año, tanto de día como de noche, e incluso más de 10°C por encima de lo normal en puntos de la mitad" del país, donde se superarán los 35°C.

"No se bajará de 20ºC de forma casi generalizada y se superarán los 40°C en zonas del nordeste peninsular, del centro y de la mitad sur. También será intenso el calor en las Islas Baleares", agrega.

Por otro lado, predominará el tiempo seco en general aunque se formarán tormentas en la meseta norte y zonas montañosas, acompañadas de granizo y rachas de viento muy intensas.

Se esperan noches tropicales en amplias zonas del país y puntos del Mediterráneo.

En Canarias predominará durante esta semana "el régimen de vientos alisios, con intervalos nubosos en el norte de las islas y más despejado en el sur", con temperaturas suaves.