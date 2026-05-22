Los meteorólogos españoles coinciden: llega un gran cambio de tiempo con avisos de hasta 36 ºC y fuertes tormentas

La aproximación de una dana dejará fuertes tormentas en algunos puntos de España. Meteored

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Las claves Generado con IA España vive temperaturas anómalas para mayo, superando los 36 ºC en varias zonas y con seis comunidades en aviso amarillo. Mientras en el interior y sur predomina el calor, Galicia y el noroeste peninsular sufren fuertes tormentas, granizo y rachas de viento por una dana. El calor intenso continuará el fin de semana, especialmente en los valles del Guadalquivir y Ebro, con noches tropicales previstas en Sevilla. Las tormentas se intensificarán en el norte y noroeste peninsular, extendiéndose durante el domingo y el lunes antes de que la inestabilidad remita.

El verano parece haberse adelantado en España. Este viernes en algunos puntos ya se han superado los 36 ºC, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a poner en aviso amarillo a seis comunidades.

Son temperaturas anómalas para esta época del año, pero que coinciden con los valores que se esperan para los próximos días en el conjunto del país. Y es que esta situación de calor se prolongará, al menos, durante el penúltimo fin de semana de mayo.

El episodio de altas temperaturas contrasta con lo que está ocurriendo en regiones como Galicia, donde la formación de una depresión aislada en niveles altos (dana) ha provocado fuertes tormentas.

Estas tormentas podrán ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, especialmente en el sector del interior. Esta situación de inestabilidad se mantendrá a lo largo de buena parte del fin de semana, ya que la dana permanecerá próxima al noroeste peninsular.

Cuándo bajarán las temperaturas

Esto favorecerá el desarrollo de nuevos chubascos tormentosos en Galicia. Durante la madrugada del sábado, las precipitaciones seguirán afectando a amplias zonas de la comunidad, y todavía se podrían producir tormentas localmente intensas, según han informado desde Meteored.

En el resto de España predominará un ambiente de pleno verano. El sábado, el calor se concentrará en los valles del Guadalquivir y Ebro, donde se prevén máximas por encima de los 35 ºC, mientras que en la Comunidad de Madrid se espera ligera bajada de temperatura, con mínimas de 18 ºC.

En Zaragoza las mínimas serán de 19 ºC y en Sevilla alcanzarán los 20 ºC. No se descarta que en la capital andaluza la noche de este sábado sea tropical; es decir, sin descender de los 20 ºC entre la puesta de sol y el amanecer.

El domingo también será una jornada calurosa, pero en algunas zonas podría notarse una bajada de 1 ºC que contrasta con la subida de temperatura en Madrid. Los valores más elevados se prevén a partir del mediodía.

Este día la dana se aproximará más al noroeste peninsular, quedando el tercio septentrional bajo el sector de la divergencia en altura, por lo que las tormentas ganarán terreno, como ha señalado el meteorólogo Samuel Biener.

Los aguaceros localmente intensos y tormentosos se darán en el interior y el norte de Galicia, mitad occidental de León y en el occidente asturiano al comienzo de la jornada. También se pueden producir fuertes rachas de viento y granizadas asociadas a los núcleos más activos.

Es probable que a lo largo de la tarde estos chubascos descarguen en otras comunidades. Y es que a partir del mediodía las lluvias se extenderán por Galicia, sur y oeste de Asturias, centro-norte de Castilla y León y Pirineo catalán.

El lunes se repetirán las tormentas en el tercio septentrional de la España peninsular, aunque serán ya más aisladas. Todo apunta a que a partir de entonces la inestabilidad tendería a menos en esta zona al alejarse la dana.