Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet activa avisos amarillos por tormentas y lluvias en estas zonas

Las claves

Las claves Generado con IA Aemet ha activado avisos amarillos por tormentas y lluvias, especialmente en Madrid y zonas del norte y oeste peninsular. Se prevén precipitaciones intensas que podrían ir acompañadas de granizo, afectando también al sur de la meseta, Andalucía, Comunidad Valenciana y regiones montañosas. El sábado se espera la formación de una dana que traerá lluvias más intensas a Andalucía, Málaga y Granada, y tiempo tormentoso en el centro y sureste. Las temperaturas tenderán a bajar en el sureste peninsular y Canarias, pero las máximas se mantendrán entre 23ºC y 25ºC en Madrid y alrededores.

La inestabilidad atmosférica vuelve este fin de semana a España por culpa de la llegada de una vaguada. Los primeros signos han aparecido durante la madrugada del viernes, con aguaceros tormentosos en el centro y norte peninsular.

Tal y como explica Meteored, Madrid ha llegado a acumular 20 litros por metro cuadrado durante la noche del jueves al viernes. Es más, Aemet ha programado avisos amarillos en la capital para la segunda mitad de la jornada del viernes. Estas tormentas se van a extender por el norte y el oeste incorporando, probablemente, granizo.

Las precipitaciones también harán una incursión hacia el sur alcanzando la zona meridional de la meseta, el centro y este de Andalucía, el sur de la Comunidad Valenciana y las regiones montañosas de la mitad norte peninsular.

"Por otra parte, irá remitiendo la calima, que se desplazará hacia el este de la península, y bajarán las temperaturas", explica Meteored y apunta a que el descenso será más notable en el sureste peninsular y en zonas montañosas de Canarias.

También se espera la formación de una dana hacia el sur de la península que podría afectar el sábado especialmente a Andalucía y el interior. Precipitaciones moderadas en el litoral del sureste y Melilla y más intensas en Málaga y Granada.

Avisos amarillos

Tras el mediodía del sábado, vuelven las lluvias, sobre todo en el Sistema Central, Sistemas Béticos, Cordillera Cantábrica y Pirineos. Las comunidades del centro y el sureste peninsular tendrán tiempo tormentoso.

Meteored destaca que "la ciudad de Madrid podría registrar nuevos aguaceros en la segunda parte de la jornada". Explica también que las lluvias serán irregulares y algunos barrios de la ciudad podrían recibir más agua que otros.

La capital podría acumular 25 litros por metro cuadrado, así como Segovia, Ávila, Valladolid o Palencia. Entre 20 y 25 litros por metro cuadrado de lluvias podrían también recibir las ciudades de Ourense y Cáceres.

En el área metropolitana de Madrid también se podrán sentir rachas de viento, de moderadas a intensas. Eso sí, las temperaturas máximas seguirán rondando los 23ºC o los 25ºC, sin demasiado cambio.

Para el domingo, tendremos chubascos también, pero de menor entidad y residuales. La semana termina volviendo a la senda de la estabilidad atmosférica. La ciudad de Madrid tendrá un descanso de lluvias, aunque no en la sierra.

"Amanecerá con brumas o incluso bancos de niebla en zonas montañosas, las vegas del Guadiana, el interior de Galicia y en el archipiélago balear. En el resto predominará el cielo despejado o con pocas nubes, excepto en el Cantábrico, donde permanecerá muy nuboso".

Meteored también apunta a una caída de las temperaturas mínimas a la vez que se despejan los cielos y un ascenso generalizado de las máximas. En el interior llegaremos a alcanzar incluso los 30ºC y otras muchas provincias los rondarán.