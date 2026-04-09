El Gobierno cesa a la presidenta de Aemet, María José Rallo, "a petición propia" y tras las protestas de los trabajadores

María José Rallo es presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología desde noviembre del pasado año. Cristina Villarino

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha cesado a María José Rallo como presidenta de Aemet, "a petición propia", según publica el BOE. El cese de Rallo llega tras protestas de los trabajadores y coincide con la reestructuración de la agencia, la primera desde 2008. La huelga convocada por los sindicatos de Aemet fue desconvocada tras alcanzar un acuerdo sobre mejoras laborales y salariales. Rallo, ingeniera de caminos, había sido nombrada presidenta en noviembre de 2023 y no tenía experiencia previa en meteorología, sino en gestión pública.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el cese de María José Rallo como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "a petición propia".

El cese ha sido propuesto por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y se deliberó sobre él en el Consejo de Ministros de esta semana. En el texto del BOE se le agradecen los servicios prestados.

El Gobierno aprobó el nombramiento de Rallo como presidenta de AEMET el 27 de noviembre de 2023. Hasta entonces, Rallo había ostentado el cargo de secretaria general de Transportes y Movilidad hasta el inicio del mes de diciembre, cuando se hizo oficial el nombramiento de Marta Serrano como nueva responsable en este cargo.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aclaran que Rallo deja su puesto de manera voluntaria. Hace meses que pidió el relevo porque "estaba agotada", pero le pidieron que esperara a que se reestructurara la AEMET.

Junto con su cese se ha publicado también esta reestructuración, que sustituye a la última de 2008. Ambos anuncios llegan días después de que las protestas de los trabajadores se hayan cerrado de forma pactada.

Los sindicatos de la Aemet habían convocado una huelga para Semana Santa, que terminó siendo desconvocada, por la que pedían una mejora de las retribuciones para "compensar puestos de trabajo, responsabilidad, horas extra y refuerzo de plantilla".

Rallo pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y ha desarrollado toda su trayectoria en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

También ha trabajado como jefa del Gabinete Técnico de la secretaria general de Transporte, subdirectora general de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras y vocal asesora del Gabinete del secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación.

Tal y como reconoció en una entrevista con EL ESPAÑOL, le impactó cuando le comunicaron su nuevo cargo porque "no sabía nada de meteorología". Aunque en ella no buscaban una meteoróloga, sino una experta en gestión pública.

En ella también defendió que "la Aemet trabaja con la máxima profesionalidad posible. Estamos a la cresta de la ola en la utilización de todas estas herramientas para hacer las predicciones meteorológicas más certeras, en el estado que la ciencia lo permite".