Llega un cambio de tiempo a España: meteorólogos españoles alertan de temperaturas invernales en Semana Santa

Esta Semana Santa habrá hasta tres grados menos de lo normal en ciertas zonas. Meteored

Las claves nuevo Generado con IA Meteorólogos prevén un cambio de tiempo en Semana Santa, con temperaturas invernales y mayor inestabilidad debido a un anticiclón atlántico. El invierno ha sido muy húmedo en España, con 13 borrascas de gran impacto y lluvias abundantes en gran parte del país. Para primavera se anticipa la continuidad de borrascas y danas, con episodios intensos especialmente en áreas mediterráneas. Se esperan temperaturas entre uno y tres grados por debajo de la media en el norte y este, y lluvias frecuentes en la vertiente cantábrica, litoral mediterráneo y Canarias.

Los meteorólogos ya se atreven con las predicciones para esta Semana Santa en España y han avanzado un giro notable en el tiempo. Sus previsiones apuntan a un escenario más propio del invierno que de la primavera, condicionado por un potente anticiclón atlántico.

Este sistema de altas presiones, poco habitual por su intensidad y posición, podría alterar la dinámica atmosférica en los próximos días. Su influencia favorecerá la llegada de masas de aire frío y un patrón meteorológico más inestable, tal y como explica Meteored.

Varios expertos de este portal han compartido sus predicciones y coinciden en que detrás de esta situación podría encontrarse un chorro polar especialmente ondulado. Estaría relacionado con un calentamiento súbito estratosférico registrado a finales de febrero.

El meteorólogo Francisco Martín destacó que este invierno ha sido excepcionalmente húmedo en España. Hasta 13 borrascas de gran impacto han atravesado el país desde diciembre, dejando precipitaciones abundantes en amplias zonas del territorio.

Entre los factores clave de esta situación destacan una corriente en chorro más intensa y desplazada hacia el sur, así como patrones de bloqueo atmosférico. Estos han ralentizado el avance de las borrascas, favoreciendo episodios prolongados de lluvias.

Primaveras inestables

De cara a la primavera, los expertos anticipan una continuidad en la formación de borrascas y danas. Sin embargo, se espera un cambio hacia situaciones más ligadas a flujos meridionales, con posibles episodios intensos en áreas mediterráneas.

José Miguel Viñas, también meteorólogo, subrayó que los efectos del último calentamiento súbito estratosférico podrían extenderse hasta Semana Santa. Este fenómeno ha debilitado el vórtice polar, facilitando alteraciones en la circulación atmosférica durante las próximas semanas.

Además, comienzan a detectarse señales de transición hacia una fase cálida del fenómeno de El Niño en Oscilación Sur (ENSO). Aunque este posible episodio de El Niño no tendrá efectos inmediatos, podría intensificarse en los meses siguientes.

Por su parte, Andrea Danta recordó que la primavera favorece situaciones de inestabilidad debido al contraste entre aire frío en altura y el calentamiento en superficie. Este contexto incrementa el riesgo de formación de danas.

En los últimos años, estas depresiones han provocado episodios significativos en primavera, con lluvias intensas, tormentas y granizadas. Casos recientes demuestran su capacidad para generar fenómenos adversos incluso en fechas tempranas.

Finalmente, Samuel Biener apuntó a una Semana Santa marcada por temperaturas entre uno y tres grados por debajo de la media en el norte y este peninsular. Las lluvias podrían ser más frecuentes en la vertiente cantábrica, litoral mediterráneo y Canarias.