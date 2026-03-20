Llega un gran cambio de tiempo para el fin de semana a España: Aemet anuncia un gran subidón de temperaturas en estas zonas

Imagen de la precipitación acumulada que se espera para este domingo 22 de marzo. Meteored

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Therese afectará especialmente a Canarias, con lluvias muy intensas y riesgo de crecidas e inundaciones locales hasta el domingo. En la Península, las precipitaciones serán más moderadas, concentrándose el viernes en el suroeste, Ceuta y Melilla, con posibilidad de tormentas y fuerte intensidad. Aemet ha activado avisos naranjas por oleaje en el Golfo de Cádiz, Almería, Granada y Málaga, y se esperan acumulados de hasta 40 l/m2 en el área del Estrecho. El fin de semana traerá subida de temperaturas diurnas en la Península, mientras que en Canarias continuarán las lluvias y el viento intenso, sobre todo en las islas montañosas.

El comienzo de la primavera en España va a estar marcado por la borrasca Therese, que está afectando en gran medida a Canarias, con precipitaciones que podrían ser de intensidad muy fuerte hasta el domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante todo el episodio, es probable que se superen los 300 mm en puntos de La Palma y Tenerife, sin descartarlo en Gran Canaria, lo que podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones locales en zonas bajas.

En la Península, en cambio, se espera que las precipitaciones sean menos fuertes; aun así, el viernes se registrarán en el suroeste, Ceuta y Melilla, ocasionalmente acompañadas de tormenta y de fuerte intensidad.

Para el viernes, las altas presiones se retirarán, permitiendo la entrada de frentes de lluvia activos desde el Golfo de Cádiz; en esta zona, y junto con las provincias de Almería, Granada y Málaga, la Aemet ha activado avisos naranjas por oleaje.

Las lluvias de esta jornada llegarán ya desde las primeras horas de la madrugada, extendiéndose sobre todo por Andalucía y Extremadura.

También lloverá en Castilla La Mancha, puntos del interior de Galicia, sur de la Comunidad de Madrid, sector central de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Las lluvias más intensas se prevén en la primera mitad del día, especialmente de madrugada.

Los acumulados más generosos se darán en la mitad occidental de Andalucía y el extremo sur de Extremadura. Podrían acumularse hasta 20 l/m2 en Huelva, Cádiz y el extremo sur de Badajoz. Localmente entre 30 y 40 l/m2 podrían caer en el área del Estrecho, en la provincia de Cádiz.

Según la predicción del meteorólogo de Meteored Duncan Wingen, se prevén entre 10 y 15 l/m2 en el oeste de Extremadura, en el resto de Andalucía excepto por Almería, sur de la Comunidad Valenciana y áreas próximas de Castilla La Mancha y el interior de Galicia.

Para el sábado, volverá a llover en el interior de Andalucía, sur de Extremadura y Castilla La Mancha, aunque con menor acumulado, esperándose registros de 1 a 15 l/m2.

De cara al fin de semana, es probable que continúen las precipitaciones y el viento intenso en Canarias, sobre todo en las islas más montañosas.

En la Península también serán probables las precipitaciones en el oeste y en la mitad sur, especialmente el sábado, mientras que el domingo las precipitaciones serían más dispersas.

No obstante, esta situación del fin de semana en la Península dependerá mucho de la posición que acabe teniendo la borrasca.

Las temperaturas no cambiarán en Canarias y subirán el fin de semana las diurnas en la Península, mientras que bajarán las nocturnas.