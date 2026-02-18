Los meteorólogos avisan del "tobogán térmico" que llega: del frío bajo cero al 'subidón' hasta 20 ºC en cuestión de días

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Pedro activa avisos por viento, olas y nieve en 13 comunidades autónomas, destacando especialmente el norte peninsular. Las temperaturas mínimas descenderán, con valores cercanos a 0 ºC en Teruel y -1 ºC en Burgos, aunque el fin de semana podrían subir hasta los 20 ºC en Salamanca. Se esperan precipitaciones y nieve en la mitad norte, con lluvias más intensas en Galicia y acumulaciones de nieve en cotas de 900-1200 metros en el norte. El viento será protagonista, con rachas muy fuertes en el tercio norte y zonas del este y sureste peninsular, así como en los Pirineos.

La borrasca Pedro ha puesto este miércoles en aviso por viento, olas y nieve a un total de 13 comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que cuatro de ellas, situadas en el norte peninsular, alcanzarán el nivel naranja por oleaje, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Estas son Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

"Las temperaturas mínimas bajarán en la mayor parte del territorio peninsular, con un descenso más acusado en zonas del noroeste. Las heladas seguirán ausentes en la mayor parte de España, aunque podrán aparecer en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos", advierte Adrián Martínez, de eltiempo.es. Así, entre el jueves y el viernes podrán alcanzarse los 0 ºC en Teruel y -1 ºC en Burgos.

Las temperaturas máximas también descenderán de forma generalizada, con bajadas de más de 3 ºC en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cádiz. "En Castilla y León y la Comunidad de Madrid las máximas estarán en torno a los 10 ºC", avisa Martínez. Sin embargo, subirán el fin de semana hasta alcanzar los 20 ºC en Salamanca, un 'subidón' de 11 ºC en cuestión de pocos días.

Alertas por Pedro

Los avisos naranja por olas están en la costa de los litorales asturianos; la costa del litoral cántabro; A Coruña, Lugo y Pontevedra; y Guipúzcoa y Vizcaya. El resto de avisos amarillos por oleaje se sitúan en Almería y Granada; Girona; Castellón y Valencia; y la costa de Melilla.

Hay avisos por viento en Almería, Granada y Jaén; el litoral occidental asturiano y la suroccidental asturiana; el litoral cántabro, Liébana y Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete; A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra; Noroeste de Murcia; Vertiente cantábrica de Navarra; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Ibérica riojana; Alicante y Valencia.

Se dan avisos por nieve en la suroccidental asturiana; León; y Lugo. Aemet anticipa un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en los tercios este y sureste, así como en Baleares durante la mayor parte del día.

El frente asociado a Pedro y la posterior descarga fría dejarán precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico que podrá afectar a otras regiones a excepción del este y sureste.

Por zonas, el organismo estatal prevé que sean más abundantes cuanto más al noroeste se registren. En el oeste de Galicia podrán ser, de hecho, fuertes o persistentes.

Además, podrá darse alguna tormenta ocasional en regiones del norte peninsular y nevará a una cota de 1200-1500 metros (m) que disminuirá a 900-1200 m en el extremo norte y a una cota de 1500/1900 m en el resto. En el Pirineo, habrá heladas localmente débiles.

Durante esta jornada probablemente se registren nieblas matinales en las campiñas del sur de Andalucía, así como en zonas bajas del nordeste, y brumas frontales en el noroeste peninsular. Además, en Canarias habrá cielos poco nubosos o despejados y posiblemente restos de calima ligera.

En lo que respecta a las temperaturas, Aemet señala que la excepción estará en el Cantábrico oriental, Pirineo y nordeste de Cataluña, donde aumentarán las máximas.

El viento moderado de componentes oeste y sur predominará en la Península y Baleares. Será en general flojo en interiores del tercio nordeste y suroeste peninsular y tendrá intensidad de fuerte en litorales del extremo noroeste y Alborán.

De esta manera, se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio norte, también a partir de la tarde en interiores del este y sureste peninsular y Pirineos y posibles en Alborán. En Canarias, alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas.