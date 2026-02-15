El meteorólogo portavoz de Aemet lo confirma: llega el anticiclón a España con subida de hasta 8 ºC en estas zonas

Rubén del Campo / Arcoiris sobre una finca en Yecla. EFE/ Marcial Guillén

Las claves nuevo Generado con IA El anticiclón llega a España tras la retirada de la borrasca Oriana, provocando una subida de temperaturas de hasta 8 ºC en el norte y este peninsular. Las lluvias quedarán restringidas a Galicia, Cantábrico y Pirineos, mientras que en el resto del país predominarán los cielos despejados y las heladas nocturnas. Se prevé que las temperaturas superen los 20 ºC en zonas del Mediterráneo y los 25 ºC en el sureste, aunque el viento seguirá siendo fuerte en el este y Baleares. Durante la semana del 16 al 22 de febrero, las lluvias serán más abundantes en el norte, mientras que en el sur y este de la Península y los archipiélagos serán escasas.

La borrasca de alto impacto Oriana se encuentra ya en retirada mientras a lo largo de este domingo las temperaturas subirán dando paso al anticiclón en España.

Así lo confirma el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, que añade que las precipitaciones quedarán acotadas durante los próximos días a zonas del norte peninsular.

Tras muchos días de lluvia, este domingo predominará el tiempo anticiclónico, con cielos mayoritariamente despejados. Del Campo advierte que, "como es normal en invierno", esto se traducirá en una madrugada fría.

Se esperan así heladas en zonas del norte y del centro de la Península. Las lluvias quedarán acotadas a Galicia, Cantábrico y Pirineos. Sin embargo, las temperaturas irán en ascenso, con máximas en zonas del norte y este peninsular, entre 6 y 8 °C más altas que el día anterior.

Se superarán los 10 a 12 °C en muchos puntos y los 20 °C a orillas del Mediterráneo. La cota de nieve subirá hasta unos 1.600-1.800 metros. El viento continuará soplando muy fuerte en el este peninsular y Baleares.

El lunes proseguirá la tendencia al alza de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, que subirán notablemente y desaparecerán las heladas. Se podrán superar los 25 °C en puntos del sureste.

Habrá lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos, sin descartar que pueda llover en otras zonas de la mitad norte, mientras en el resto del territorio habrá cielo poco nuboso o despejado. La cota de nieve estará muy alta, y se podrán registrar deshielos.

A partir del martes aumenta la incertidumbre, según el portavoz. Se prevé que tanto esta jornada como el miércoles las lluvias sigan acotadas a Galicia y el resto del extremo norte, que en general serán más débiles que jornadas previas.

Las temperaturas continuarán para comenzar a bajar nuevamente el miércoles. El portavoz recomienda mantenerse continuamente informados por los canales de Protección Civil, la Aemet y la Dirección General de Tráfico (DGT).

En su cuenta X, la Aemet informa de que durante la semana del 16 al 22 de febrero habrá un cambio del patrón atmosférico dominante con respecto a las semanas previas.

En Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos las lluvias serán más abundantes de lo habitual ya que las borrascas circularán por latitudes más altas.

Mientras tanto, en buena parte del sur y este de la Península, así como en los archipiélagos, las precipitaciones serán en general escasas, menos abundantes de lo normal para esta época del año.



Las temperaturas en la mayor parte de la Península y Baleares serán superiores al promedio normal de estas fechas. La excepción, de acuerdo con Aemet, será el suroeste y las islas Canarias orientales.

Para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, la incertidumbre aumenta notablemente, como es habitual en este tipo de predicciones, asegura la agencia.

Sin embargo, con la información actualmente disponible lo más probable es que las temperaturas se encuentren, en general, en torno a los valores propios de la época.

Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del territorio, salvo en el tercio norte y en puntos del área mediterránea y Baleares, donde podrían registrarse lluvias.

