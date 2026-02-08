Los meteorólogos confirman el cambio de tiempo para el 16 de febrero: vuelve el anticiclón a España con más de 25 ºC

Las anomalías secas volverían al sur de la península a finales de febrero. ECMWF

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Marta se aleja y deja lluvias menos intensas en España, con nieve a partir de 900-1.000 metros en el centro y norte peninsular. A partir del 16 de febrero, el anticiclón regresa y las lluvias se limitarán al norte, especialmente en Galicia y el Cantábrico, mientras el sur tendrá una tregua. Las temperaturas subirán notablemente a inicios de semana, pudiendo superar los 25 ºC en zonas del Mediterráneo. En Canarias se prevé tiempo estable, con nubosidad y temperaturas agradables entre 21 y 23 ºC en las costas.

La borrasca Marta se aleja tras dejar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, en zonas ya muy castigadas por las intensas precipitaciones de días previos, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También ha causado rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo.

A partir de hoy domingo se siguen esperando frentes en España con lluvias menos cuantiosas que seguirán sumando litros en la mayor parte de la Península, salvo en el área mediterránea hasta al menos mediados de la próxima semana.

De forma paralela, las temperaturas bajarán este domingo y con ellas también lo hará la cota de nieve. Por tanto, se podrá ver nieve a partir de unos 900 a 1.000 metros en centro y norte peninsular.

"Es posible que ya de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas, quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur de la península", añaden desde Aemet.

Las lluvias seguirán a lo largo de este domingo en gran parte del territorio, aunque ya menos cuantiosas que en días previos. Aun así, continuarán acumulándose litros en zonas de sierra de Andalucía, que ya habrán registrado mucha precipitación esta semana.

Por zonas, las precipitaciones serán menos probables en el nordeste peninsular y en las regiones mediterráneas. Además, Aemet indica que se seguirán registrando rachas muy fuertes de viento en Galicia, este peninsular y Baleares y que habrá temporal marítimo. Este día, las temperaturas diurnas subirán.

Eltiempo.es ha explicado que las bajas presiones se desplazarán hacia el noreste de España durante la madrugada del domingo, cuando todavía podrá llover en regiones del norte, el interior peninsular, Andalucía, Cataluña y Baleares. A su vez, se registrarán nevadas en la cordillera Cantábrica, el sistema Central, el sistema Ibérico, los Pirineos y el sistema Bético.

Con el paso de las horas estas precipitaciones tenderán a ir a menos, aunque podrán persistir algo más en regiones del norte de España y de Baleares. A lo largo de la tarde entrará un nuevo sistema frontal por el oeste de España que dejará lluvias a su paso en la mitad oeste del país. Serán intensas en Galicia y Huelva y nevará en puntos de Castilla y León y del Sistema Central.

Los primeros días de la próxima semana comenzarán con una tónica similar, es decir, con lluvias en la mayor parte del territorio salvo en la fachada mediterránea y Baleares. Las precipitaciones más intensas se registrarán en zonas de montaña de Andalucía y del oeste peninsular.

También lloverá con bastante intensidad en Galicia, con lluvias muy abundantes en el oeste. Las temperaturas subirán de forma notable en esos primeros días de la semana y se podrán superar los 20 ºC en el Cantábrico y los 25 ºC en puntos del Mediterráneo, especialmente el martes y el miércoles. En este marco, apenas habrá heladas.

En lo que respecta a Canarias, habrá un tiempo tranquilo con intervalos nubosos pero pocas lluvias. Las temperaturas serán agradables, con mínimas de entre 15 y 17 ºC y máximas entre 21 y 23 ºC en zonas costeras.

Llega el anticiclón

"En la semana del 16 al 23 de febrero ya se ven importantes cambios en España", anuncia Duncan Wingen, de Meteored. El flujo de borrascas subirá de latitud y los anticiclones empezarán a ganar terreno desde el sur".

"Las lluvias serán abundantes únicamente en Galicia y la vertiente cantábrica, mientras que en el centro y sur peninsular desaparecerán las anomalías positivas", prosigue. "Dejará de llover en Andalucía y otras zonas del interior y sur peninsular, permitiendo que los cauces de los ríos se estabilicen y que el terreno empiece a drenar el exceso de agua".

"La última semana de febrero podría ser normal en cuanto a precipitaciones o ligeramente seca en el sur. Esto quiere decir que si llueve lo haría en torno a la media, sin más excesos pluviométricos a la vista", concluye.