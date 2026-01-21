Aemet pone en alerta a España tras Harry: la borrasca Ingrid llega en las próximas horas con nevadas a partir de 200 metros

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Ingrid, de alto impacto, llegará a España este fin de semana con intensas nevadas a partir de 200 metros en varias zonas del país. Catorce comunidades autónomas están en alerta por nieve, lluvia, vientos, aludes y temporal marítimo, siendo Galicia la más afectada con alerta roja por mala mar y olas de hasta 9 metros. Se esperan descensos bruscos de temperatura y acumulaciones importantes de nieve en Galicia, el noroeste y la mitad norte peninsular, además de en montañas del centro y sur. La Agencia Estatal de Meteorología recomienda consultar avisos oficiales para estar al tanto de las alertas y la evolución del temporal.

Una nueva borrasca de alto impacto, bautizada como Ingrid por los servicios meteorológicos portugueses, afectará al país a partir del viernes y causará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la península.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado el aviso en la red social X. La autoridad meteorológica recomienda a la población consultar los avisos en su web y aplicaciones móviles para estar al corriente de las alertas.

Ingrid azotará a buena parte del país, después de que la borrasca Harry también de alto impacto haya sacudido al Mediterráneo desde el lunes. Las lluvias torrenciales han provocado grandes inundaciones sobre todo en Girona, además de fuerte viento y oleaje en el área mediterránea además de nevadas en zonas del interior.

La previsión para hoy es que continúe la inestabilidad en la península y Baleares con la borrasca Harry dejando precipitaciones en zonas del archipiélago y de la fachada oriental peninsular, y que serán abundantes en el cabo de la Nao (Comunidad Valenciana), aunque el temporal tenderá ya a alejarse por el Mediterráneo.

Catorce comunidades autónomas están hoy en alerta por nieve, lluvia, vientos, aludes y temporal marítimo. Galicia se encuentra en nivel rojo con peligro extraordinario por mala mar, con olas de hasta 9 metros. Se esperan vientos marinos del noroeste de hasta 61 kilómetros por hora (fuerza 7)

Otras tres -Asturias, Cantabria y Baleares- lo están también por temporal marítimo, pero en nivel naranja (riesgo importante). En el litoral asturiano puede haber olas de hasta 7 metros y vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora. En el caso de islas como Menorca, en Baleares, las olas pueden alcanzar hasta 12 metros, y en el levante mallorquín, unos 10 metros.

Galicia, además del aviso rojo por temporal marítimo, está en alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes lluvias y vientos. En el caso de Asturias y Cantabria, en alerta naranja por mala mar, se suman asimismo avisos amarillos por fuerte viento.

Otras diez comunidades están con avisos amarillos. Se trata de las siguientes: Andalucía (viento, mala mar y lluvias); Aragón (aludes y nieve); Castilla y León (viento y nevadas); Castilla-La Mancha y Madrid (nieve); Cataluña (nieve y aludes); región de Murcia y Comunidad Valenciana (temporal marítimo); Navarra y País Vasco (viento).

Llega Ingrid

La borrasca, "se desplazará por el norte lentamente y nos afectará el fin de semana", advierte el meteorólogo Francisco Martín León. Ingrid tendrá "unos días álgidos entre el mediodía del viernes, 23, y todo el día del sábado, 24, cuando la masa de aire polar marítimo entre de lleno, generando un desplome de temperaturas, la cota de nieve podría bajar en zonas del noroeste a los 200-500 m, aproximadamente".

Así, "las abundantes acumulaciones se darían en Galicia y zonas del sur extremo sur peninsular. La cota de nieve seguirá baja, sobre unos 600-1000 m en el sur peninsular y 200-500 m en el norte, aproximadamente. Se darán nevadas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, así como en montañas del centro y sur y áreas de la meseta Sur".

Los mayores acumulados, precisa, afectarán a las montañas del noroeste. "Las bajas temperaturas se mantendrán y seguirán descendiendo de forma generalizada en el resto". El descenso térmico, apunta, será "muy acusado".