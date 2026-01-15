Una ciclogénesis llega a España: Aemet avisa por frío, nieve a partir de 700 metros y vientos de 100 km/h en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Una ciclogénesis traerá frío intenso, nevadas desde 700 metros y vientos de hasta 100 km/h en varias zonas de España, según Aemet. Las temperaturas máximas caerán por debajo de los 10 ºC en la mayor parte del país, con heladas generalizadas en el interior, especialmente en el norte y centro. Las precipitaciones serán fuertes y persistentes en Galicia, sur de Andalucía, nordeste peninsular y área mediterránea, con posibilidad de tormentas. En Canarias, las lluvias se intensificarán durante el fin de semana, afectando principalmente al norte de las islas, Lanzarote y Fuerteventura.

La nieve en cotas bajas vuelve a España por la ciclogénesis de una nueva borrasca con aire frío que dejará nevadas a partir de 700-1.000 metros en zonas de meseta y páramos del norte y este de la península, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El ambiente será frío con máximas inferiores a 10 grados en la mayor parte del territorio salvo en áreas costeras y cercanas a la costa; las heladas se extenderán por amplias zonas del interior.

Las precipitaciones podrán ser fuertes a nivel local, además de persistentes y con tormenta en zonas de Galicia, sur de Andalucía, nordeste peninsular y área mediterránea, incluidas las islas Baleares.

Bajarán las temperaturas y nevará en zonas de montaña sin descartarse en áreas más bajas, especialmente el sábado y el domingo. Además, habrá heladas en el interior peninsular, sobre todo en el norte y en el centro.

Este jueves será un día marcado por la inestabilidad por la ciclogénesis de la borrasca al noroeste de la península. Uno de sus frentes atravesará el territorio y dejará lluvias que avanzarán de oeste a este, aunque sin llegar a la vertiente mediterránea ni a Baleares.

"Galicia será la primera región en notar sus efectos, con lluvias generales y localmente intensas en las comarcas occidentales", advierte Samuel Biener, de Meteored. "Con el paso de las horas las precipitaciones se extenderán a Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Aragón y Navarra".

Nevará copiosamente en la cordillera Cantábrica y en los sistemas Ibérico y central a partir de 1.200-1.400 metros. Además soplará el viento con fuerza en el tercio norte de la península. Por otro lado, en los valles y zonas bajas del interior del este se formarán bancos de niebla densos y persistentes.

Las temperaturas este jueves serán algo más bajas que en la jornada anterior, con heladas en zonas del centro y este peninsular. En Castilla y León y en la zona centro los valores diurnos quedarán por debajo de los 10 °C.

El viernes será un día de nuevo con tiempo lluvioso en amplias zonas del territorio, especialmente abundantes en Galicia, sur de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental, donde podrán ser localmente fuertes y persistentes.

En el oeste de Galicia y de Andalucía la nieve aparecerá ese día a partir de unos 1.400 metros aunque a últimas horas la cota podría bajar hasta 800 metros.

De cara al fin de semana, es probable que una borrasca acompañada de aire frío alcance el país, con precipitaciones en buena parte del territorio. Bajarán las temperaturas y podrá aparecer la nieve a partir de unos 700-1.000 metros.

El domingo es probable que las lluvias localmente intensas queden más acotadas al este peninsular, especialmente a Cataluña, área mediterránea y Baleares.

En cuanto a la situación en Canarias, de cara al viernes y fin de semana las precipitaciones irán ganando intensidad en el norte de las islas y podrán afectar también a Lanzarote y Fuerteventura, especialmente el domingo.