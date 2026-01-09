El Pirineo, epicentro de aludes mortales en España: "Tenemos todas las condiciones para que este invierno el riesgo sea alto"

Imagen de archivo de los GREIM (Grupos de Rescate e Intervención en Montaña) trasladando a un herido.

En el Pirineo aragonés despidieron el año de la peor manera posible: con cuatro fallecidos por un alud en apenas una semana. No es habitual tantas víctimas mortales en un periodo tan corto de tiempo, pero lo que refleja es que "en alta montaña el riesgo cero no existe".

Así lo pone de manifiesto el meteorólogo de Meteored y aficionado a realizar expediciones a terrenos elevados Samuel Biener, quien cree que "en los últimos años se le ha perdido un poco el respeto". A ello se le suma que en este periodo las condiciones han cambiado.

Y es que el aumento de las nevadas intensas ha estado acompañado de episodios de calentamiento que "generan aludes más destructivos y rápidos en algunas zonas de alta montaña".

Nieve, temperatura y esquiadores

En el caso del Pirineo también se han observado aludes por sobrecargas muy débiles. El simple paso de un esquiador ya puede hacer que se rompa una placa frágil. El "auge del turismo de esquí" ha agravado esta situación, con más personas esquiando fuera de pista.

Otra de las particularidades del Pirineo para convertirlo en el epicentro de los aludes mortales que se producen en nuestro país es que abundan las laderas de más de 30 grados, donde se desencadenan la mayoría de estas avalanchas.

Además, las variaciones de temperatura que se están registrando durante estos días, con variaciones de 12 a 20º C en sólo 24 horas, están haciendo que la cohesión de la nieve que ha caído se reduzca.

También sucede cuando hay nieve acumulada porque no termina de estabilizarse del todo, sino que se va acumulando en capas. La lluvia es otro de los factores que favorece un alud, lo cual preocupa ya que se esperan precipitaciones en esta zona para la próxima semana.

Una situación como la que se vive ahora en el Pirineo, con nieve acumulada y cambios bruscos de temperatura, "hace que las avalanchas sean más impredecibles y peligrosas", sobre todo los aludes de nieve húmeda.

Estos se producen cuando la nieve contiene mucha agua, normalmente por subida de temperaturas o por lluvia, siendo los que más material desplazan de los cuatro tipos que existen.

El que es más frecuente en los accidentes graves es el alud de placa, que se produce cuando una placa de nieve compacta se desliza sobre una capa débil, rompiéndose de forma brusca y puede arrastrar grandes superficies de ladera.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, cuando la nieve comenzó a caer a finales de enero, este año ha llegado antes, por lo que el manto nivoso es mayor en las principales cordilleras de nuestro país.

En ellas, y sobre todo en el Pirineo, el riesgo será más elevado en este invierno porque "vamos a tener todas las condiciones para ello", como apunta Biener.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emite, como herramienta para quienes acuden a la montaña nevada, boletines de peligro de aludes.

Según las últimas actualizaciones —realizadas hasta este jueves—, en los cinco macizos del Pirineo navarro y aragonés el riesgo de aludes es notable, lo que significa que se encuentra en el nivel tres de cinco.

En el Pirineo catalán, en cambio, sólo tres de los siete macizos se encuentran en este nivel, el cual suele generar cierta confusión al considerarse de menor peligro. "Estamos hablando de un riesgo alto", advierte Biener.

Insiste también en que se le preste siempre atención a las condiciones meteorológicas porque "son muy cambiantes y un paseo muy agradable se puede volver en una situación bastante peligrosa en cuestión de minutos".

Hombres de 38 años

Pese a que el Pirineo se considera la zona más afectada por aludes mortales en España, no existe un registro accesible sobre estos fallecimientos por privacidad.

Esto ha provocado que el primer análisis sobre mortalidad en víctimas por avalanchas en nuestro país no se haya publicado hasta el año 2022. En él precisamente se evitan dar detalles con los que se puedan identificar a las víctimas.

El trabajo, que se centra en el Pirineo catalán, ha recopilado las autopsias de víctimas de alud durante el periodo de tiempo comprendido entre 1971 y 2020. De las 59 que identificaron, sólo se incluyeron 42 con una autopsia válida.

Los resultados muestran que el 90,5% de las víctimas eran hombres con una mediana de edad de 38 años. Para Íñigo Soteras, autor principal del estudio, este perfil coincide con el que habitualmente realiza actividades en alta montaña.

Precisamente el esquí de montaña era la actividad que causó la mitad de los fallecimientos. Aunque el dato más llamativo fue que, al contrario de lo que se pensaba, la muerte por traumatismo se produjo en un menor número de casos.

Al igual que otros estudios que se habían realizado en regiones alpinas y de América del Norte, la asfixia fue la causa de muerte en el 57,2% de los casos.

"Se trata de una causa reversible", apunta Soteras. "Si somos rápidos en localizar a la víctima, podremos practicarles primeros auxilios para intentar que sobreviva".