Llega una ciclogénesis explosiva con la borrasca Goretti: Aemet alerta de lluvias y vientos de más de 80 km/h en estas zonas

El centro de Goretti impactará en el extremo suroeste de Gran Bretaña. Meteored

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Goretti, con ciclogénesis explosiva, traerá lluvias intensas y vientos de más de 80 km/h al norte y este de España. Aemet ha activado avisos naranjas por temporal marítimo en toda la costa del Cantábrico, donde las olas podrían superar los seis metros. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos del norte y lluvias abundantes en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con una cota de nieve bajando a 500 metros. Las temperaturas subirán en el este peninsular y Pirineos, pero bajarán en el extremo norte; nuevos frentes dejarán lluvias el domingo en varias comunidades.

La llegada de la borrasca Goretti dejará, a partir de la tarde de este jueves, un temporal de precipitaciones y viento en diversos países del oeste de Europa, pudiendo afectar a algunas comunidades en España.

Esta borrasca experimentará una ciclogénesis explosiva. Se trata de un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida, dando lugar a impactos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias en una zona concreta.

Goretti se dejará notar sobre todo en el norte peninsular, con vientos intensos en Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Baleares. También se esperan nevadas en los sistemas montañosos del norte peninsular.

Pese a que el centro de la depresión pasará relativamente lejos de España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado avisos naranjas por temporal marítimo en toda la costa del Cantábrico, desde Galicia hasta País Vasco, para este jueves y viernes.

Los acumulados más destacados se esperan en Galicia, con cerca de 50 l/m2. Este frente muy activo también podría afectar, de una forma más debilitada, a puntos del centro y este peninsular. En Aragón y Cataluña verán aumentar la nubosidad con lluvias localmente moderadas.

Cuándo subirán las temperaturas

Los efectos de Goretti continuarán notándose este viernes con vientos muy fuertes en el norte y este peninsular y temporal marítimo importante de nuevo en el Cantábrico. En la costa norte de Galicia, las olas podrían superar —un día más— los seis metros de altura.

En la fachada cantábrica, se espera que el oleaje pueda alcanzar también hasta seis metros de altura, con rachas de viento fuerte. El temporal afectará al Mediterráneo con avisos amarillos en las Islas Baleares y las costas valencianas y catalanas.

Además, nuevos frentes dejarán lluvias abundantes en puntos del Cantábrico y de los Pirineos, con una cota de nieve que volverá a bajar y podrá situarse a últimas horas, en torno a unos 500 metros.

Aunque en el extremo norte caerán las temperaturas, en el resto del país subirán tanto las nocturnas como las diurnas. Lo harán de forma acusada en el este peninsular y sobre todo en Pirineos, donde se espera que sean 12 grados más altas que el día previo.

Según la previsión de la Aemet, este sábado habrá una tendencia hacia un tiempo más estable, aunque todavía con vientos intensos y temporal marítimo que irán remitiendo. Lloverá de forma persistente en Galicia y comunidades cantábricas.

Para el domingo se espera un nuevo frente que dejará lluvias en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos, Castilla y León y Extremadura, sin descartarse en zonas de la comunidad de Madrid y Castilla La Mancha.

Este día también subirán las temperaturas y sólo nevará en cumbres a partir de 1.800 metros. Es probable que a partir del lunes frentes atlánticos continúen alcanzando la península, con lluvias sobre todo en el norte y oeste del territorio.