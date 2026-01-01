Confirmado por Aemet: tras la borrasca Francis llega una masa de frío con 8ºC menos en estas zonas y nieve desde 500 metros

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Francis traerá lluvias intensas y temporales a Canarias y la Península a partir del 2 de enero, con especial incidencia en Galicia y el suroeste peninsular. A partir del fin de semana, una masa de aire muy frío provocará un brusco descenso de temperaturas de hasta 8-10ºC, especialmente en la mitad norte de España. Se prevé nieve en cotas bajas, incluso desde los 500 metros, en zonas del centro-este y sureste peninsular, sobre todo los días 4 y 5 de enero. Aemet estima que 2025 podría cerrar como uno de los años más cálidos de la historia, pese al episodio invernal inminente.

La borrasca Francis, la sexta de gran impacto de la temporada 2025-26, ha comenzado desde este 1 de enero a dejar lluvias en Canarias, se trasladará a la Península a partir del jueves 2 según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la meseta norte peninsular el ambiente será muy frío y no se pasará de los 5 grados.

Por el Año Nuevo se espera un cambio de tiempo en la mayor parte del país, ya que las altas presiones se retirarán, dando paso a una borrasca atlántica con frentes asociados. El comienzo de 2026 dejará lluvias en Galicia y especialmente en Canarias, donde Francis provocará chubascos tormentosos fuertes y persistentes, acompañados de vientos intensos y temporal marítimo con fuerte oleaje.

Esas lluvias continuarán el día 2 en Canarias mientras la borrasca se acerca a la península, dejando precipitaciones en Galicia, Cantábrico, Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. El sábado 3 provocará lluvias en el suroeste peninsular, en Extremadura, Oeste de Castilla la Mancha y Andalucía occidental, con precipitaciones fuertes y persistentes en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

A partir del fin de semana, advierte Aemet, "una masa de aire muy frío llegará a nuestro país" y, como resultado, "podría nevar en cotas muy bajas". Se prevé que esa masa de aire frío "siga penetrando en la península durante el domingo día 4 de enero, provocando un brusco y acusado descenso de las temperaturas en la mayor parte del país -de 8 a 10 grados con respecto al día anterior, especialmente en la mitad norte".

"La borrasca Francis podría debilitarse y desplazarse hacia el entorno del Estrecho y el Mediterráneo occidental, mientras un anticiclón atlántico favorecería una entrada de aire polar continental", explica Mar Gómez, de ElTiempo.es.

"Este escenario provocaría un descenso térmico acusado, cielos cubiertos en buena parte de la Península y precipitaciones que podrían ser intensas en zonas del litoral mediterráneo y moderadas en la fachada atlántica. En la última actualización del modelo europeo, la nieve aparece en zonas del centro-este y del este-sudeste peninsular, aunque el alcance final sigue siendo incierto".

#ÚltimaHora A una semana vista, los modelos empiezan a dibujar un escenario invernal para los días previos y posteriores a Reyes.

> La posible interacción entre aire templado y una masa fría de origen polar abre la puerta a un episodio de nieve, especialmente en zonas del… pic.twitter.com/7RlJis5eZ5 — Eltiempo.es (@ElTiempoes) December 30, 2025

"Los días 4 y 5, la posible interacción con la masa fría podría hacer que las precipitaciones fueran en forma de nieve en cotas medias o bajas del cuadrante suroriental peninsular, con mayor probabilidad y acumulados en la Ibérica oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad Valenciana y entorno de las Béticas", añade Aemet.

Pero pese al frío de estos días, Aemet estima que es "altamente probable" que 2025 termine teniendo un carácter "extremadamente cálido" en España y que sea uno de los cuatro con temperatura media más alta de la serie histórica.

El otoño de este 2025, que meteorológicamente abarca desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre, ha sido muy cálido y seco, con una temperatura media de 15,4 grados, un grado por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020.

En Baleares se superó la media por 0,5 grados y en Canarias por 0,7, conforme a esto, y ha sido el noveno otoño más cálido de la serie y el octavo en lo que va de siglo.

Algunos datos llamativos difundidos por el organismo apuntaban a que las temperaturas más altas entre estaciones principales correspondieron a Gran Canaria/aeropuerto, con 39,9 °C el 19 de septiembre, y Granada/aeropuerto y Córdoba/aeropuerto, con 39,1 °C los días 17 y 18 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a las mínimas, el 22 de noviembre se alcanzaron -6,9 °C en el puerto de Navacerrada y -5,5 en el observatorio de Ávila.

El otoño ha sido seco, con una precipitación media sobre la España peninsular de 166,3 mm, el 83 % del valor normal en el periodo de referencia 1991-2020.

Aemet avanza igualmente que en el trimestre comprendido entre diciembre y febrero, correspondiente al invierno meteorológico, se esperan temperaturas por encima del promedio, con una probabilidad del 60 % de que sea así en la Península y del 70 % en los archipiélagos.

La incertidumbre es más alta en cuanto a las precipitaciones. En el suroeste peninsular hay un 40 % de probabilidad de que el invierno sea más seco de lo normal, frente a un 25 % de que sea más lluvioso. En el resto del país no hay una tendencia clara.