Confirmado por Aemet: llega la borrasca Francis por Año Nuevo que barrerá España con 50 l/m2 de lluvia y vientos de 70 km/h

La borrasca Francis llegando por el oeste y las masas polares descendiendo del norte. Severe-weather.eu

Tras las intensas lluvias de las últimas horas, la última semana de 2025 estará marcada por el tiempo anticiclónico y el frío intenso. A partir del jueves 1 de enero, no obstante, la borrasca atlántica Francis irrumpirá en Canarias y afectará a la Península Ibérica a partir del 2 según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A lo largo del fin de semana, recuerda Aemet, en Carcagente (Valencia) se recogieron 179 litros por metro cuadrado (l/m2), de los que 143 l/m2 cayeron en tan sólo seis horas. El mismo domingo, en la localidad murciana de Abanilla cayeron 85 l/m2, de los cuales 67 l/m2 se registraron en apenas una hora.

El sábado 27 en Málaga se registraron 77 l/m2 en menos de seis horas en la ciudad de Marbella, de los cuales 45 litros se registraron en solo una hora. Desde este martes 30 de diciembre y hasta el viernes 2 de enero, el clima en España estará marcado por "la estabilidad con cielos poco nubosos y heladas en amplias zonas del interior".

Continuará el descenso de las temperaturas nocturnas, como consecuencia de unos cielos más despejados por la presencia del anticiclón, mientras que las heladas se extenderán por zonas de montaña, como también por el norte y centro de la Península.

Volverán a aparecer bancos de niebla en amplias zonas del interior, que serán densas, persistentes y que -junto a las bajas temperaturas y en especial en la meseta norte- podrían generar placas de hielo (engelantes), provocando problemas en el tráfico rodado.

Las temperaturas serán muy bajas todo el martes. En Zamora, Palencia o Valladolid, por ejemplo, está previsto que estas nieblas permanezcan durante buena parte del día y difícilmente alcanzarán los 5ºC de temperatura máxima.

Llega la borrasca Francis

Aunque en Canarias los días previos habrán sido tranquilos, el jueves llegará un frente de lluvias generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes en las islas de Santa Cruz de Tenerife.

Lo más probable es que las temperaturas suban notablemente, ya que el aire llegará templado desde el Atlántico. Además, la nieve quedará acotada a las montañas, al igual que las heladas, pero estas desaparecerán de la mayor parte del país.

La borrasca comenzará a notarse en las primeras horas del Año Nuevo, con la entrada de precipitaciones desde el Atlántico por sucesivos frentes, según Meteored. El jueves tendrá abundante nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia y el tercio oriental peninsular, donde se formarán brumas y nieblas matinales que tenderán a levantar a lo largo del día.

Las heladas ganarán intensidad y extensión en Nochevieja y, especialmente, en Año Nuevo, con temperaturas por debajo de lo habitual y valores cercanos a los -5 °C en zonas del interior como Soria.

A partir del viernes Francis cruzará España , lo que favorecería la interacción entre aire templado de origen subtropical y masas de aire frío polar o ártico sobre la Península, una combinación que en otras ocasiones ha dado lugar a episodios destacados de lluvia y nieve.

"Con el escenario actual probablemente en sectores expuestos de las islas que acabamos de mencionar pueden caer más de 50 l/m² en el día de Año Nuevo. No obstante, en cualquier isla puede llover con fuerza", advierte el especialista Samuel Biener.

No obstante, el portal ha matizado que aún existe incertidumbre sobre la trayectoria exacta de la borrasca y la intensidad de este "choque". Además, aún no descarta un posterior descenso térmico que permita la aparición de nieve a cotas relativamente bajas para el próximo día lunes 5 de enero y el día de Reyes.