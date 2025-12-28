Llega una borrasca fría a España en las próximas horas: Aemet avisa por 130 l/m2 de lluvia y 1 metro de nieve en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Una borrasca fría provocará un descenso de temperaturas y heladas generalizadas en el interior de España a partir del lunes 29 de diciembre. Se esperan lluvias muy intensas, con hasta 130 l/m2 en Málaga y hasta 200 l/m2 en zonas de Cataluña, además de posibles acumulaciones de nieve de hasta 1 metro en los Pirineos. El tiempo será inestable en el Mediterráneo y Baleares, con chubascos tormentosos, nevadas a partir de los 1.400-1.800 metros y bancos de niebla que dificultarán el tráfico. Las temperaturas seguirán bajando hasta Año Nuevo, con mínimas muy frías y máximas que no superarán los 10 ºC en amplias zonas del interior peninsular.

Una borrasca fría hace su entrada con una nueva bajada de temperaturas que se profundizará a partir del lunes 29 de diciembre. Las heladas se extenderán a amplias zonas del interior y con ambiente frío en horas centrales del día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El tiempo será inestable en el área mediterránea peninsular y en Baleares, con chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes, y nevadas en las montañas. Las precipitaciones irán remitiendo a partir del lunes, aunque todavía podrán darse en puntos del sur y del este peninsular, en el Cantábrico y Baleares.

Las intensas lluvias que han mantenido en aviso rojo hasta las 4.00 horas de este domingo a varias zonas de la provincia de Málaga han dejado máximos de 130 litros por metro cuadrado en doce horas en el Valle del Guadalhorce y una crecida histórica del río a su paso por Cártama.

"El acercamiento de una borrasca fría aislada acabará dejando lluvias en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, puntualmente intensas y tormentosas en el entorno del Estrecho, así como en Ceuta y Melilla", advierte Silvia Ferrer de Meteored.

Cataluña será no obstante la más afectada por la borrasca mediterránea activa desde el jueves, con "hasta 100 l/m2 en diversos puntos del litoral de Tarragona, Barcelona y Girona", según Meteored. El Prepirineo de Barcelona, prelitoral y Pirineo de Girona tendrán acumulados que podrían superar los 200 l/m2.

Se rondarán los 20 - 40 cm de espesor de nieve a partir de una cota de nieve de 1800 m en el prepirineo de Barcelona, Pirineo de Girona y la zona más oriental del Pirineo de Lleida. "Modelos locales como el AROME ven la posibilidad de acumulados de nieve nueva de hasta 1 metro o más en zonas de alta montaña".

Este domingo 28 de diciembre las lluvias podrán darse de forma más dispersa en amplias zonas del este, centro y sur peninsular, con nieve a partir de unos 1.400-1.700 metros. Se formarán bancos de niebla en zonas del este de la Península que podrán dificultar el tráfico por la reducción de visibilidad.

El lunes 29 todavía habrá lluvias en las regiones mediterráneas de la Península y en Baleares, pero serán más dispersas que en días previos. No obstante, podrán ser localmente fuertes en el sur de la provincia de Valencia y en la provincia de Alicante.

La nieve aparecerá a partir de 1.400-1.800 metros y será una jornada con abundantes bancos de niebla y de nubes bajas en el interior. Las mínimas bajarán de forma generalizada, por lo que se extenderán las heladas por el norte y centro de la Península.

El martes 30, miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, llegará al país aire frío de latitudes altas, por lo que las temperaturas descenderán progresivamente, tanto de noche como de día.

Las heladas se extenderán por buena parte del interior peninsular y en las horas centrales del día no se llegará a los 10 ºC en buena parte del interior de la Península. También continuarán los bancos de niebla que harán que el ambiente sea muy frío durante toda la jornada.

En cuanto a Canarias, habrá intervalos nubosos con algunas lluvias débiles en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas más montañosas. Además, los vientos soplarán con intensidad.

El lunes y martes puede haber lluvias en el norte de las islas de mayor relieve y es posible que, los días 31 de diciembre y 1 de enero, el paso de un frente deje precipitaciones. Todo esto sin grandes cambios en las temperaturas.

De cara a próximas semanas, Aemet prevé que la semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026, como se ha indicado, será más fría de lo normal en toda España, salvo en Canarias, donde los termómetros alcanzarán valores suaves, propios de la época del año.