Llega una dana a España esta semana tras la borrasca Emilia: Aemet prevé 5ºC menos y hasta 30 cms de nieve en estas zonas

La borrasca de alto impacto Emilia da sus coletazos finales con lluvias fuertes en Cataluña, un temporal que ha dejado numerosas incidencias en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Los avisos rojos han quedado desactivados el lunes por la mañana, aunque todavía hay en nivel naranja -con riesgo importante- en varias provincias catalanas según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón mantendrá la alerta amarilla por precipitaciones hasta las 18 horas. En Andalucía, solo se mantiene la alerta en la zona del Estrecho en Cádiz por lluvias que acumularán 15 litros por metro cuadrado en una hora. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido este lunes un aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces en Tarragona, el Pirineo oscense, Teruel y Castellón.

En la Comunidad Valenciana se acumularon el domingo hasta 149 litros por metro cuadrado en La Font d'en Carròs (Valencia) y 113 en la estación del club náutico de Burriana (Castellón), según los datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet). Las lluvias más intensas quedaron mar adentro, pero aún se registraron acumulados de entre 100 y 110 en las playas de Burriana y Nules, y en algunos pueblos de las comarcas de La Safor y La Marina Alta.

En la región de Murcia, las lluvias dejaron en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas registros de hasta 138 litros en 24 horas en el municipio de Totana, cortes en algunas carreteras y problemas de circulación. Almería ha registrado 74 incidencias de las 160 registradas en Andalucía. La Junta mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI).

En cuanto a la predicción de Aemet para los próximos días, el martes lloverá en la mayor parte de la península, también en Baleares, y especialmente en Galicia y norte del área mediterránea, con nevadas copiosas en el sistema central, según la Aemet. "Entre el lunes y el miércoles pueden acumularse más de 20-30 cm de nieve en zonas altas del Pirineo", advierte Samuel Biener de Meteored.

Fin de semana: chubascos ocasionales en todo el país, con cota de nieve 600-800 m en el interior norte peninsular el domingo.



En Canarias mañana y pasado temporal marítimo en las islas orientales.



Bajada de temperaturas a partir del viernes con ambiente invernal, frío y húmedo.

La cota de nieve bajará hasta los 1000 metros al final del martes, prosigue. "La nieve también caerá en Sierra Nevada, Sistema Central, la Cordillera Cantábrica, las Béticas y en el Ibérico, con una cota que en general rondará entre los 1200-1600 metros". En esas cordilleras se esperan hasta 20 cms de nieve. "Las nevadas volverán a cubrir de blanco lugares en los que la nieve se ha ido".

"El martes, ya con el aire frío llegando por el noroeste con la nueva vaguada, empezaremos a notar un descenso de las temperaturas", advierte por su parte Mario Picazo de eltiempo.es. "Descenso de entre 3ºC y 5ºC grados en muchas capitales y máximas más cerca de los 10ºC a 15ºC, salvo en Canarias, donde sí van a superar los 20ºC grados".

El miércoles y el jueves seguirán los chubascos en el área mediterránea, mientras que el jueves un frente alcanzará también el noroeste peninsular. "Se prevé un aislamiento de esta vaguada formando una dana en el norte de África", advierte Duncan Wingen, de Meteored. "La provincia de Valencia y norte de Alicante podrían sumar unos 50 o 60 l/m2 en 24 horas".

"Las lluvias más generosas caerán en Castilla La Mancha, Sistema Central, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, litoral sur de Cataluña, mitad oriental y central de Andalucía, noroeste de Murcia, costa de Galicia y Asturias. En todas estas regiones caerán entre 10 y 25 l/m2, con máximos de hasta 30-35 l/m2 en zonas montañosas", añade.

El viernes y fin de semana podría llover, sobre todo en el norte y en el oeste peninsular. También en Baleares y norte del área mediterránea, especialmente en Cataluña. La nieve quedaría acotada a las montañas, aunque de cara al domingo podría nevar también en cotas más bajas. Las temperaturas de cara al fin de semana bajarán y el ambiente será más frío.

"Por si esto no fuera poco, el sábado se produciría una nueva irrupción de una vaguada en la península, con inestabilidad en gran parte de España y un descenso notable de las temperaturas", concluye Wingen.