Los meteorólogos avisan por el chorro polar en España este fin de semana: bajo cero y con nieve a 1.000 metros según Aemet

Las claves nuevo Generado con IA Una nueva entrada de aire ártico, impulsada por el chorro polar, traerá frío intenso, lluvias y nieve a cotas de 1.000 metros en España este fin de semana. El frente frío afectará primero a Galicia y la cornisa cantábrica, extendiéndose durante el sábado y el domingo a la mayor parte del país, con descenso generalizado de temperaturas. Las precipitaciones serán más intensas en el noroeste y en el este peninsular el domingo, con la cota de nieve bajando a 1.000 metros en el Pirineo y 1.100 en la cordillera Cantábrica. Se espera que la inestabilidad y la llegada de varios frentes continúen la próxima semana, manteniendo el riesgo de lluvias y descensos térmicos en numerosas regiones.

La jornada de este viernes está marcada por la estabilidad y temperaturas mínimas de hasta -2ºC en Albacete, León, Lleida, Palencia y Valladolid, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, una nueva entrada de aire ártico impulsado por una nueva fluctuación del chorro polar traerá la vuelta de la nieve, la lluvia y las temperaturas gélidas.

Noviembre termina con un frente frío, que atravesará todo el país desde este sábado dejando lluvias y descensos de temperaturas según la predicción del portal meteorológico eltiempo.es.

De cara a la madrugada del sábado, las lluvias asociadas a este frente afectarán a la costa gallega, mientras que a primera hora llegará un nuevo frente frío desde el noroeste. Con su aproximación se intensificarán las precipitaciones, especialmente en la costa atlántica.

Durante la tarde, las lluvias alcanzarán zonas de Extremadura, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Al final del día ya habrían alcanzado puntos del País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha. Estas precipitaciones afectarán con mayor intensidad a Galicia y la cornisa cantábrica.

Con la llegada del frente frío por el noroeste, las temperaturas mínimas se dispararán en esa zona, como consecuencia de la nubosidad y el viento. También subirán las mínimas en el sureste. En el resto no se esperan cambios y será otra noche fresca, similar a la del viernes.

Las temperaturas máximas tenderán a descender entre -1ºC y -3ºC en buena parte del oeste y del interior. Así, León se quedaría en unos 7ºC de máxima, mientras Madrid rondaría los 12ºC y en el sur seguirían superando los 18ºC en Sevilla o Málaga.

Para la madrugada del domingo, eltiempo.es ha avanzado que el frente continuará su avance y se darán lluvias débiles también en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, islas Baleares, Cataluña y Aragón.

El resto del domingo se prevén chubascos, más intensos en las comunidades del este y el País Vasco, con tendencia a remitir en el resto del territorio. Al paso del frente, la cota de nieve bajará hasta situarse en los 1.100 metros en la cordillera Cantábrica, 1.000 en el Pirineo y los 1.200 metros en los sistemas Central e Ibérico.

Respecto a las máximas, descenderán de forma casi generalizada entre -2 ºC y -4 ºC. Por su parte, las mínimas subirán en muchas zonas del interior a causa de la nubosidad y el viento, por lo que las heladas quedarán muy restringidas.

Mientras, en las Islas Canarias, el final de noviembre y del otoño meteorológico estarán marcados por la estabilidad. Así, podrían llegar algunas lluvias débiles al norte de las islas, sobre todo las de mayor relieve y occidentales.

De cara a la próxima semana, con el inicio de diciembre, aún hay incertidumbre, pero que todo parece indicar que una nueva vaguada podría aparecer. Así, el frente asociado traerá nuevas lluvias y tras el mismo podrían bajar las temperaturas, una dinámica que podría mantenerse al menos toda la primera semana de diciembre.

Por su parte, Meteored ha detallado que en los próximos días el chorro polar experimentará una intensificación y subirá ligeramente de latitud, pero seguirá presentando ondulaciones, lo que favorecerá la llegada de varias vaguadas que afectarán a España, condicionando el tiempo a corto y medio plazo.

Aunque el último descuelgue frío, responsable de la inestabilidad reciente en el norte y Baleares, comienza a retirarse y las altas presiones avanzan desde el Atlántico, el escenario atmosférico no será plenamente estable.

De este modo, un nuevo sistema frontal barrerá la Península y Baleares este fin de semana, en un contexto marcado por un cambio sinóptico hacia un chorro polar más vigoroso y desplazado al norte, propio de una configuración NAO+, que desviará las borrascas hacia latitudes más altas.

No se prevé un periodo prolongado sin lluvias, sin embargo. Los modelos europeo y americano anticipan la llegada de varias vaguadas hasta el puente de diciembre. Estos descuelgues traerán bajadas térmicas puntuales y precipitaciones en numerosas regiones, más abundantes en el noroeste.

Los sistemas frontales asociados podrían dejar lluvias en buena parte del país y, si alguna onda se desplaza más al sur, no se descarta una reactivación de los chubascos en zonas del Mediterráneo, un escenario que aún deberá confirmarse.