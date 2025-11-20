Llega lo peor del chorro polar a España en las próximas horas: Aemet alerta a estas zonas por -5ºC, nieve y carreteras cortadas

Las claves nuevo Generado con IA Ocho comunidades españolas están en alerta meteorológica por nevadas, con Asturias, Cantabria y Castilla y León en nivel naranja debido a acumulaciones de nieve que superarán los 30 cm en 24 horas. Cataluña se encuentra en alerta por fuertes vientos y oleaje en el Ampurdán, y se esperan nevadas de más de 15 cm en el valle de Arán, además de vientos de hasta 80 km/h en Tarragona. La entrada de aire ártico provocará una bajada generalizada de temperaturas, con máximas por debajo de 10 ºC, heladas intensas y la cota de nieve descendiendo hasta los 300-400 metros en el norte del país. Se prevén acumulaciones de hasta 50 cm de nieve en zonas altas de la Cordillera Cantábrica y más de 20 cm en el Pirineo, afectando a carreteras y ciudades como Segovia, Ávila y Burgos, donde podrían registrarse mínimas de -4 a -5 ºC.

Ocho comunidades se encuentran en alerta meteorológica por nevadas, de las cuales Asturias, Cantabria y Castilla y León -en la cordillera Cantábrica- se encuentran en nivel naranja (riesgo importante) por acumulaciones que podrán superar los 30 centímetros de espesor en 24 horas a partir de 900 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cataluña también está en naranja por fenómenos costeros en la zona del Ampurdán (Girona) por viento del norte y noroeste de 55 a 75 km/h (fuerza 7 a 8), con rachas de 80 a 90 km/h y olas de 3 a 4 metros. Hay aviso amarillo por nevadas de más de 15 centímetros en 24 horas en el valle de Arán (Lleida) y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en zonas como el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona.



Otras cuatro comunidades están en alerta también de nivel amarillo por nevadas: Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco. La cordillera y Picos de Europa en Asturias tienen acumulaciones previstas de nieve en 24 horas de más de 30 centímetros a partir de 900-1.000 metros. La cordillera Cantábrica de León (Castilla y León), espera más de 20 centímetros a partir de 1.000 metros y la zona de Liébana en Cantabria, más de 30 centímetros a partir de 900 metros.

La entrada de la masa de aire de origen ártico, favorecido por "un ramal descendente del chorro polar" según Meteored, dejará una bajada general de temperaturas, con cielos cubiertos y precipitaciones en Baleares y en la mayor parte del tercio norte peninsular, sistemas Central e Ibérico y meseta norte, con acumulados significativos de nieve en sus montañas.

Según Aemet, las lluvias serán especialmente persistentes en el Cantábrico y podrán ser localmente fuertes en litorales, zonas de montaña del interior, norte de Baleares y nordeste de Cataluña. La cota de nieve bajará hasta los 500 metros en algunos puntos, afectando a amplias zonas del tercio norte, entornos de montaña y aledaños del centro y sureste peninsular y de Mallorca.

Se esperan acumulados significativos en la cordillera Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos, así como en zonas más bajas aledañas. "El momento álgido del episodio se espera entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 300 - 400 m en el Cantábrico oriental y alto Ebro, sin descartar que localmente se den desplomes adicionales", avisa Aemet.

"El impacto podrá ser significativo en esta zona, siendo probable que las acumulaciones superen los 3 - 5 cm, afectando a vías de comunicación importantes. Además, durante el viernes se podrían acumular nuevamente más de 10 - 20 cm en puntos de montaña del tercio norte peninsular. De forma menos significativa las nevadas también afectarán al sur del sistema Ibérico y al sistema Central durante el episodio", prosigue.

Se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10 ºC en amplias zonas de la Península, a excepción del cuadrante suroeste y los litorales. Las heladas ganarán cobertura espacial, pudiendo ser fuertes en Pirineos y moderadas en el resto de entornos montañosos de la mitad norte y las Béticas.

"Hasta el sábado podrían acumularse más de 50 cm de nieve en zonas altas y expuestas a los nortees de la Cordillera Cantábrica, según el modelo europeo. En la divisoria del Pirineo probablemente sobrepasarán los 20 cm, mientras que en el Ibérico norte pasarán de los 10 cm", precisa Samuel Biener de Meteored.

"En capitales como Segovia, Ávila o Burgos posiblemente verán nevar", prosigue el experto. "Las heladas serán intensas en las cordilleras, bajando localmente de los -10 o -12 ºC, y en unas cuantas capitales amanecerán con 0 ºC o menos. Soria, Burgos o Teruel podrían rondar los -4 o -5 ºC de mínima entre el miércoles y el sábado".