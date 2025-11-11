Llega un 'veranillo' insólito en pleno otoño a España: 10ºC más de lo normal en estas zonas y tormentas cálidas según Aemet

La entrada a partir de este miércoles de la borrasca Claudia, que afectará sobre todo al archipiélago canario con chubascos localmente muy fuertes acompañados de tormenta y acumulados importantes, provocará un efecto inesperado. Los vientos cálidos provocarán un intenso 'Veranillo de San Martín' con temperaturas hasta 10 ºC más altas de lo normal para esta época del año.

Este martes proseguirán las lluvias persistentes en Galicia, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. También lloverá en puntos de Asturias y de la provincia de León, así como en las islas Canarias occidentales, y habrá bancos de niebla matinales en zonas de la meseta que podrán dificultar la movilidad al reducir la visibilidad.

El viento soplará del sur, con rachas muy fuertes en el tercio norte y provocará temporal marítimo en Galicia, con olas que podrían superar en esta región los seis metros de altura. Según Del Campo, estos vientos subirán las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas. Así, se superarán los 20 °C en el Cantábrico, en el área mediterránea y en amplias zonas de Andalucía y en Murcia y Granada rondarán los 25 °C.

"Los vientos del sur que va a impulsar la borrasca Claudia harán que suban las temperaturas en los próximos días y que alcancemos valores entre 8-10 ºC por encima de lo normal para esta época del año", advierten desde Eltiempo.es. Ya el miércoles, un frente atlántico muy activo alcanzará Canarias y dejará chubascos localmente muy fuertes y acompañados de tormenta en las islas occidentales, con acumulados de lluvia importantes.

En la península, las precipitaciones quedarán acotadas a Galicia, oeste de Asturias, oeste también de Castilla y León y de Extremadura, sin descartar algo de lluvia en la provincia de Huelva. En el oeste de Galicia las precipitaciones serán muy fuertes y persistentes, con acumulaciones importantes. Serán probables los bancos de niebla matinales en el interior, sobre todo en el centro y en el este del territorio.

El ambiente será templado para la época del año, sin apenas heladas y con más de 20 °C de máxima en el Cantábrico, en el Mediterráneo, en el centro y sur peninsular. En Madrid se registrarán 22 °C de temperatura máxima; mientras en Bilbao, Toledo, Murcia y Palma los 25 °C, y en Sevilla y Granada rondarán los 28 °C.

El jueves, Claudia irá avanzando hacia el este, regando las Islas Canarias con chubascos y tormentas fuertes y persistentes. En la península seguirá lloviendo también con intensidad en el oeste de Galicia, y con menor intensidad en el resto de la comunidad gallega, Asturias, al oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Las temperaturas el jueves aún subirán un poco más, sobre todo las nocturnas en puntos del Cantábrico oriental y del Mediterráneo andaluz. Se superarán los 20 °C en amplias zonas del territorio nacional y los 25 °C en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Cádiz, Murcia o Ciudad Real. En Sevilla y Granada rondarán los 28 a 30 °C y en la ciudad autónoma de Melilla se podrían alcanzar los 32 °C.

"El viernes, las temperaturas comenzarán a bajar con el avance de las lluvias, y de cara al fin de semana, los valores se irán normalizando", advierten desde ElTiempo.es. "Estos vientos del sur también van a impulsar calima desde el norte de África.. El polvo en suspensión irá avanzando por la mitad oriental peninsular y Baleares, dejando concentraciones mayores en Andalucía, Murcia y C. Valenciana".