Llega el frío polar a España de golpe: la Aemet advierte de temperaturas por debajo de los 0 ºC y heladas en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Una masa de aire polar provocará un fuerte descenso de las temperaturas en España, especialmente el domingo, con valores mínimos de 0 ºC o inferiores en la mitad norte peninsular. Las capitales de Castilla y León, como León, Salamanca y Soria, registrarán temperaturas especialmente bajas, alcanzando o incluso bajando de 0 ºC al amanecer. Las temperaturas máximas subirán ligeramente respecto al sábado, pero la próxima semana se espera la llegada de una borrasca que traerá lluvias y un repunte notable de las temperaturas, superando los 20 ºC en gran parte del país.

Ha tardado en llegar, pero parece que el frío propio del otoño va a irrumpir con fuerza en muchos puntos de España este domingo. A las numerosas lluvias que se han sucedido en la última semana debido al paso de varios frentes atlánticos hay que añadir un progresivo descenso de las temperaturas.

Este domingo, las temperaturas podrían tocar fondo y ser las más bajas de lo que va de año. "De cara al domingo, el mercurio tocará fondo y dejará valores de 0 ºC o ligeramente superiores en buena parte de la mitad norte en las primeras horas de la jornada", explican desde el portal meteorológico Meteored.

La razón para que los termómetros sean tan bajos tiene que ver con la llegada de un frente frío, pero también con la entrada de una masa de aire polar "que al calmarse los vientos favorecerá la estratificación permitirá que el frío se acumule cerca de la superficie", explica la meteoróloga Andrea Danta.

Según Danta, el frío aparecerá debido a que durante la jornada del sábado tendremos una menor nubosidad en distintos puntos de la península. De esta manera, "la pérdida de calor por radiación terrestre es mayor y, por tanto, las temperaturas mínimas, se desploman".

De esta manera, la jornada dominical se caracterizará por unos termómetros en mínimos en la mitad norte peninsular. De hecho, los 0 ºC serán la tónica habitual en muchas capitales. En Soria, incluso, podrían situarse por debajo de esos registros.

“León y Salamanca alcanzarán su valor mínimo al amanecer, marcando 0 ºC y otras capitales castellanoleonesas como Valladolid, Zamora, Ávila o Burgos, lo superarán pero solo alcanzando 1 ºC”, comenta Danta.

“El descenso de las temperaturas mínimas será notable respecto a la jornada del sábado. Capitales como Teruel o Madrid, que despertarán con 6 ºC y 5 ºC respectivamente, verán caer los valores hasta los 2 ºC el domingo”, añade.

Este bajón también se notará en otras capitales como Toledo o Logroño, donde los termómetros podrían registrar valores mucho más bajos que los registrados en semanas anteriores.

Asimismo, desde Meteored explican que las temperaturas máximas se mantendrán o incluso subirán con respecto al sábado y “las capitales que amanecerán con valores rondando los 0 ºC, alcanzarán máximas superiores a las de la jornada previa, como Cuenca, Soria o Ávila, donde los termómetros marcarán 12 ºC, 13 ºC y 14 ºC”.

La semana que viene, el panorama será totalmente distinto y las lluvias volverán a ser las protagonistas debido a la aparición de una borrasca que se aproximará a la península Ibérica a partir del martes.

Según los meteorólogos de eltiempo.es, esta borrasca podría quedarse "atascada" en el oeste de España hasta el jueves. "No sería hasta el final del jueves o el viernes cuando la borrasca consiguiera avanzar hacia el este, propiciando que las lluvias alcanzasen la mayor parte del territorio".

Así, las temperaturas subirán de forma notable también según vaya evolucionando la borrasca. Es probable, según lo que ahora mismo se espera, que podamos alcanzar valores por encima de los 20 ºC en casi todo el país. En el sur podrían superar los 25 ºC e incluso acercarse a los 27 ºC a 28 ºC en algunos lugares. Tras esta subida, con el paso del frente, las temperaturas volverían a desplomarse.