Llega un chorro polar a España en las próximas horas: la Aemet alerta de fuertes lluvias y tormentas en estas zonas

La península Ibérica se encuentra a las puertas de un fuerte cambio de tiempo. Galicia es la primera comunidad autónoma que está observando la inestabilidad que poco a poco se va a cernir sobre el resto del territorio. Este martes han comenzado ahí las precipitaciones.

Las lluvias más abundantes están cayendo sobre A Coruña. Si vives en el área noroeste de la península es posible que observes hoy una tendencia a cielos despejados, pero ¡ojo! porque la situación puede ser muy diferente durante el miércoles.

Y es que durante esa jornada un sistema frontal recibirá el impulso de una vaguada en altura "que se descolgará debido a una importante ondulación del chorro polar", según explica Meteored. Este canal de vientos también se conoce como corriente en chorro.

Se trata de una especie de río de aire situado a entre nueve y 16 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. La ondulación de este sistema va a coincidir con otro río de humedad que viene del Atlántico. ¿La consecuencia? Precipitaciones intensas y tormentas.

Meteored señala que la inestabilidad comenzará durante la medianoche del martes al miércoles en la zona más occidental de Galicia. Durante la madrugada y la mañana, las precipitaciones avanzarán por toda la comunidad autónoma.

Serán especialmente fuertes al sur y al oeste de Galicia. Para el mediodía, las lluvias van a empezar a caer en el oeste de Castilla y León y Extremadura y durante la tarde seguirán su camino hacia el resto de comunidades de la mitad occidental.

Es decir, las provincias occidentales de Andalucía y Castilla-La Mancha y también la Comunidad de Madrid. "Los modelos mesoescalares insisten en que puntualmente serán intensas", adelanta Meteored.

Durante la tarde y la noche del miércoles, el frente de inestabilidad se extenderá por la vertiente cantábrica. En La Rioja, Navarra y el resto de Castilla-La Mancha caerán "chaparrones", dice Meteored, a medida que avance la tarde.

¿Se librará la zona oriental de la península de esta jornada pasada por agua? Según la web de meteorología, al norte de esta zona se podrán producir "chubascos irregulares". No sólo habrá lluvias este miércoles, sino que el frente viene cargado de tormentas.

Por esta razón, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado avisos amarillos en ciertas zonas de España. Lluvias de 15-20 litros por metro cuadrado en una sola hora en el oeste de Galicia, Badajoz, Huelva, Sevilla y buena parte de Cádiz.

También existen avisos amarillos por tormentas y granizo ya activos en el oeste de Andalucía y el sur de Extremadura. Se esperan también fuertes vientos, también al oeste de Andalucía, Galicia y las comunidades del Cantábrico.

Hasta 120 kilómetros por hora podrían alcanzar los vientos en la zona de la Cordillera Cantábrica. En otros puntos del norte se podría superar esta velocidad. "Primero soplará de sur, rolando progresivamente a oeste y noroeste entre mañana y el jueves", dice Meteored.

Habrá también avisos naranjas en las costas gallegas por temporal marítimo. El jueves seguirá marcado por la inestabilidad, en este caso, en el Pirineo aragonés, Cataluña y Baleares. También se producirá un bajón de temperatura.

"Las temperaturas bajarán de manera notable en buena parte de España, con chubascos posfrontales en el interior y en la mitad norte. La nieve caerá en las principales cordilleras, sobre todo en el Pirineo", avanza Meteored.