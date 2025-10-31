El huracán Melissa se acerca a España como borrasca de más de 100 l/m2 de lluvia: "Cada vez es más habitual" según Aemet

La transformación del huracán Melissa en borrasca sobre el Atlántico durante el fin de semana.

Las claves nuevo Generado con IA El huracán Melissa se aproxima a España como una borrasca que podría dejar más de 100 l/m² de lluvia en el noroeste del país. Galicia, Castilla y León, Toledo y Cáceres están en alerta amarilla por lluvias intensas, mientras que Cantabria y Asturias lo están por vientos fuertes. Se espera un fin de semana inestable con lluvias extendiéndose desde el noroeste hacia el centro y sur de España, afectando a regiones como Madrid, La Rioja y Navarra. Las temperaturas descenderán, especialmente las mínimas, con valores cercanos a 0ºC en Castilla y León y heladas en los Pirineos.

El primer fin de semana de noviembre comienza con Galicia y Castilla y León en alerta amarilla por lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas, al igual que Toledo (Castilla-La Mancha) y Cáceres (Extremadura) debido a los efectos de la borrasca que entró por el suroeste de la Península Ibérica. Se suman avisos en Cantabria y Asturias por vientos de más 90 kilómetros por hora según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación durante el fin de semana también va a tender a la inestabilidad. De acuerdo con la predicción de ElTiempo.es, se podrán recoger 100 l/m² durante este fin de semana en el suroeste de Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, así como en Asturias y Cantabria. No se descartan precipitaciones en el resto del Cantábrico, La Rioja, Navarra y al norte de Extremadura.

Durante el sábado día 1 las lluvias seguirán avanzando por el noroeste, aunque lo harán muy lentamente. De esta manera, el Día de Todos los Santos comenzará con precipitaciones sobre Cantabria, País Vasco y sobre todo en Castilla y León y norte de Extremadura. En las horas centrales del día, las lluvias caerán en el sur y este de Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, norte de Extremadura. Podrían llegar incluso a Madrid durante la tarde.

Las temperaturas seguirán siendo en general suaves y sin grandes cambios, si bien habrá descensos en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. Por otro lado, puntos del sur peninsular, en el Mediterráneo y el valle del Ebro registrarán máximas de entre 20 y 25 ºC. Mientras tanto, las temperaturas rondarán los 20 ºC en la zona centro, estando más cerca de los 15ºC en el Cantábrico y en el interior norte y superarán los 25-27 ºC en Canarias.

Las mínimas de primeras horas del sábado no serán especialmente bajas. Aun así, se bajará de 10 ºC en puntos del interior noroeste como en Galicia, la Cantábrica, noroeste de Castilla y León, este de Castilla-La Mancha y en el entorno de las grandes cordilleras. Sin embargo, no se esperan heladas salvo en puntos de Pirineos y de la Cantábrica más occidental.

Durante la madrugada y la mañana del domingo, el frente irá debilitándose. Sin embargo, llegará una masa de aire más fría. El descenso se notará especialmente en las mínimas, que pueden dejar a primera hora temperaturas por debajo de los 10ºC en casi todo el interior peninsular e incluso por debajo de los 5ºC en la meseta norte. Las mínimas de Castilla y León bajarán especialmente y las capitales de provincia alcanzarán valores cercanos a los 0ºC. A su vez, también se registrarán heladas débiles en los Pirineos.

Melissa se acerca

A primeras horas de la madrugada del sábado, el poderoso huracán Melissa que ha afectado con dureza a Jamaica, Haití y Cuba empezará a perder sus características tropicales al ser captada por la circulación del chorro polar, explica Duncan Wingen de Meteored. "Melissa transicionará de un potente huracán a una profunda borrasca de latitudes medias. En días posteriores, exMelissa se acercaría a Irlanda y Escocia, provocando temporal marítimo y rachas fuertes del suroeste".

🌀🇪🇺 El huracán Melissa se acercará a Europa, ya como exMelissa, realizando una transición de ciclón tropical a borrasca de latitudes medias.



Cómo afectará a España aún es una incógnita.



🗞️ https://t.co/aqaWMzdyrW pic.twitter.com/esha8eRmMt — Meteored España (@MeteoredES) October 30, 2025

La borrasca no impactaría directamente sobre España, pero tendrá influencia en las masas de aire húmedo procedente del Atlántico que nos afectarán. De acuerdo con la predicción, se podrán recoger 100 l/m2 durante este fin de semana en el suroeste de Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Para la primera semana de noviembre, los efectos de la proximidad de exMelissa a España todavía están rodeados de incertidumbre, advierte Aemet.

"Los restos de huracanes están llegando con mayor frecuencia e intensidad a España. Aunque pierdan su estructura tropical, al interactuar con las masas de aire y la dinámica atmosférica continental pueden reactivarse y seguir siendo sistemas meteorológicos muy activos", explican desde el ente. "Lo que antes eran episodios aislados, hoy se está convirtiendo en una pauta recurrente".