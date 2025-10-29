Aemet avisa a España: llega lo peor de la intensa borrasca con aviso rojo por "riesgo extremo por lluvias" en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Aemet activa el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias en Huelva debido a una intensa borrasca que afecta al suroeste peninsular. Se prevén precipitaciones persistentes y tormentas en Extremadura, oeste de Andalucía y Castilla la Mancha, con riesgo de trombas marinas y tornados en el Golfo de Cádiz. La Junta de Andalucía eleva a fase de emergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones y recomienda evitar desplazamientos ante acumulaciones de agua. Las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente, mientras que las diurnas subirán con valores suaves, especialmente en el Cantábrico y Mediterráneo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias en la provincia de Huelva, a causa de la intensa borrasca que afecta desde hace horas al suroeste peninsular. La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, y llama a los ciudadanos a "evitar desplazamientos" por acumulaciones de hasta 120 l/m2 en doce horas.

Según el pronóstico de Aemet, se prevén precipitaciones persistentes en Extremadura, Sistema Central, oeste de Castilla la Mancha y oeste de Andalucía, así como en los litorales andaluces. Se esperan tormentas en amplias zonas del cuadrante suroeste de la Península, así como en la zona del Estrecho y sur de Andalucía, sin descartar trombas marinas o tornados en litorales del Golfo de Cádiz, interiores de Huelva y Cádiz, que pueden extenderse al valle del Guadalquivir.

Según la Junta de Andalucía, la provincia de Sevilla está concentrando el grueso de los avisos con 69 casos, mientras que en Cádiz y Huelva se han atendido algunos casos puntuales -cinco en cada una de estas provincias- y una en Córdoba. Las anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas, así como las anomalías en la red secundaria de carreteras por balsas de agua concentran la mayoría de las atenciones.

Aemet tiene activo avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Cádiz, en Córdoba (Campiña, Sierra y Pedroches), en Málaga (Sol y Guadalhorce, Ronda y Axarquía) y en Granada (Costa, Nevada y Alpujarras), hasta las 00.00 horas del jueves 30. La jornada estará marcada también por vientos de hasta 70 km/h en las provincias de Cádiz y Huelva al completo y en Sevilla (Campiña y Sierra Norte).



⚠️🔴AVISO ROJO | Lluvias torrenciales en el litoral de Huelva y en la zona de Andévalo y Condado.



➡️ Acumulados de más de 60 l/m² en una hora y 120 l/m² en doce horas.



El portavoz de Aemet, Rubén Del Campo, ha indicado que la inestabilidad se desplazará el jueves hacia el este del territorio. Podrá haber chubascos intensos en el sur de Castilla-La Mancha y Andalucía Oriental y no se descarta que también caigan en Baleares. En el resto del centro y del sur de la Península serán más dispersos. Por la tarde, un nuevo frente llegará a Galicia y dejará lluvias persistentes en el oeste de esta comunidad autónoma.

Además, las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente mientras que subirán las diurnas con valores que serán en general suaves. Así, los termómetros llegarán a más de 20ºC en el Cantábrico, Mediterráneo y puntos del centro y sur peninsulares. El frente irá avanzando hacia el oeste el viernes, jornada que será muy lluviosa en el sur de Galicia, oeste y sur de Castilla y León y en el norte de Extremadura.

Las precipitaciones se podrán extender por el Cantábrico, al resto de Castilla y León, por el resto de Extremadura y la zona centro. Sin embargo, no llegarán al este de la Península ni a Baleares. Las temperaturas diurnas estarán en descenso, pero en líneas generales el ambiente será propio del otoño. De cara al fin de semana, Del Campo ha indicado que el sábado volverá a llover en las mismas zonas que el viernes, sobre todo en el oeste de la Península.

Ya el domingo, la predicción recoge que será una jornada con chubascos dispersos que podrán afectar a amplias zonas del territorio. Las temperaturas tenderán a bajar hasta valores propios de la época del año. En lo que respecta a Canarias, el portavoz del organismo estatal ha especificado que habrá intervalos nubosos hasta el viernes con lluvias en general débiles en las islas más montañosas, sobre todo en vertientes norte y oeste.