Llega un fuerte 'río' de borrascas: Aemet avisa a España por hasta 200 l/m2 de lluvia en las próximas horas en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet avisa de un "río" de borrascas que podría dejar hasta 200 l/m² de lluvia en partes del oeste y sur de España en los próximos días. Se espera que las lluvias sean persistentes y con importantes acumulaciones, especialmente en el oeste y centro peninsular, con valores que podrían superar los 100 l/m² en áreas expuestas. Las temperaturas subirán ligeramente con las mínimas entre 7-10 ºC en el interior y 16-17 ºC en el litoral mediterráneo, mientras que las máximas alcanzarán hasta 25 ºC en el valle del Guadalquivir.

El paso de un frente frío con lluvias y desplome de temperaturas del pasado domingo ha sido el anticipo de la inestabilidad que marcará la última semana de octubre, y que se prolongará hasta el mes de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé todavía para hoy lunes chubascos localmente fuertes y con alguna tormenta en el suroeste peninsular, que se sumarán a la bajada de las máximas que ya experimentó el resto.

Aemet prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte de la península que tenderá a poco nuboso o despejado, excepto en el extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra, donde todavía podrá caer alguna lluvia o llovizna. El centro peninsular estará poco nuboso, y en Canarias habrá predominio de nubosidad media y alta con algunas nubes bajas por la mañana. Sin embargo, se trata de una tregua que se retirará a partir del martes.



"El modelo europeo prevé un chorro polar apuntando directamente a la Península, con profundas borrascas y sus frentes asociados afectándonos de manera directa", advierte Duncan Wengen, meteorólogo de Meteored. "Por lo menos dos ríos atmosféricos se encadenarán, transportando abundante humedad a España procedente de latitudes tropicales y subtropicales". Esto, además de fuertes lluvias, dejará temperaturas suaves.

Según Aemet, la nueva borrasca hará su entrada a partir del martes por la tarde, dejando lluvias "persistentes y con importantes acumulaciones"en la mitad oeste peninsular, en el centro y suroeste. La borrasca "se está formando actualmente al sur del archipiélago de las Azores, en una zona donde confluyen masas de aire templado y muy húmedo de origen subtropical con otras más frías procedentes de latitudes medias", añade Sergio Escama de Meteored.

"Este marcado contraste térmico, reforzado por el chorro polar, provocará una rápida profundización de la borrasca, que se desplazará hacia el Golfo de Cádiz, inyectando hacia la Península un río atmosférico de humedad especialmente activo", añade el meteorólogo. "Se espera un episodio muy copioso de precipitaciones, con lluvias generalizadas que se extenderán a lo largo del miércoles y continuarán durante varios días posteriores".

Entre el miércoles y jueves, la borrasca seguirá cruzando la Península. Aemet advierte por chubascos en la mitad este peninsular y Baleares, al final del jueves, lluvias en el extremo oeste peninsular. "Los acumulados podrían superar los 50 a 60 l/m² en amplias zonas del oeste y centro peninsular, con valores superiores a 100 l/m² en áreas más expuestas a los vientos del suroeste (ábregos)", advierte el especialista.

Sin embargo, la inestabilidad de la semana no habrá terminado. El viernes se esperan lluvias en la mitad oeste peninsular, que pasarán a ser "persistentes" en el cuadrante noroeste peninsular durante el fin de semana. El domingo, además, se concentrarán en el centro peninsular.

"Según el modelo europeo, a lo largo de la semana se acumularán más de 200 l/m² de forma local en el sector occidental del Sistema Central, mientras que sobrepasarán los 100 l/m² en el oeste y sur de Galicia, entorno del lago de Sanabria, comarcas occidentales de Castilla y León y sierras del oeste de Castilla y León", añade por su parte el climatólogo Samuel Biener. Quedarán al margen zonas del litoral mediterráneo y Baleares en las que "no lloverá prácticamente nada".

Sin embargo, los vientos ábregos dejarán temperaturas suaves para las fechas. Desde el miércoles, las mínimas subirán a 7-10 ºC en el interior y 16-17 ºC a orillas del Mediterráneo. En el litoral mediterráneo andaluz podrían incluso acercarse a la mínima tropical. Las máximas más elevadas se prevén en el valle del Guadalquivir, con valores entre 22 y 25 ºC, concluye la previsión.