Llega un gran 'río' de borrascas: Aemet avisa a España por hasta 300 l/m2 de lluvia y anomalías de temperaturas en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet advierte de un "río de borrascas" que impactará en el oeste y norte de España, con lluvias de hasta 300 l/m2 en Galicia. Se esperan temperaturas anormalmente altas, hasta 10ºC por encima de lo normal, especialmente en el sur de España entre miércoles y viernes. Noches tropicales se prevén a orillas del Mediterráneo, con temperaturas nocturnas superiores a 20 ºC. El fenómeno "ríos de humedad" continuará afectando, reactivando lluvias intensas en varias provincias del norte y oeste peninsular.

El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar en los próximos días a lluvias en el oeste y norte de la Península, que en Galicia serán abundantes. Mientras, las temperaturas serán altas para la época, hasta 10ºC por encima de lo normal, sobre todo entre el miércoles y el viernes en el sur, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Este martes será un día muy lluvioso en Galicia, con chubascos tormentosos y acumulados de precipitación significativos, especialmente en las Rías Baixas. Las precipitaciones se extenderán sobre todo a las comunidades cantábricas, Castilla y León, Extremadura, norte de Andalucía y puntos de la zona centro. Las temperaturas subirán ligeramente y rondarán los 28 a 30ºC en el valle del Guadalquivir y en el área mediterránea.

El miércoles será nuevamente una jornada muy lluviosa en Galicia, sobre todo en la mitad oeste, con lluvias en el tercio norte y del oeste de la Península, hasta el centro y puntos de Andalucía oriental. Habrá un "notable aumento de las temperaturas", sobre todo las nocturnas, y no es "descartable que se produzcan noches tropicales (superiores a 20 ºC) a orillas del Mediterráneo".

Se superarán los 30-32ºC en zonas del este y del sur peninsular, como Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia o Alicante. El jueves y viernes serán de nuevo días muy lluviosos en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia. También lloverá en las comunidades cantábricas y en Castilla y León. Seguirán las temperaturas muy altas para la época, de entre 5 y 10ºC por encima de lo normal en buena parte del país.

Así, en puntos del sur de la Península se podrán alcanzar o superar los 32 a 34ºC en ciudades como Murcia, Sevilla, Córdoba o Granada, con noches tropicales de nuevo a orillas del Mediterráneo. Del Campo ha avanzado que, aunque todavía hay incertidumbre al respecto, podría haber un descenso térmico de cara al próximo fin de semana y lluvias en zonas del tercio norte peninsular.

En Canarias, la semana estará marcada por cielos nubosos y posibilidad de algunas lluvias débiles, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. De este modo, en el archipiélago se espera un ambiente suave, con mínimas entre 21-23ºC y máximas entre 26-28ºC en zonas costeras.

"Ríos de humedad"

La predicción de Meteored indica que este domingo se produjo un cambio de patrón meteorológico en España. El anticiclón de las islas británicas se ha retirado y el chorro polar está ganando intensidad. Esto favorece la llegada de una sucesión de frentes activos que dejarán lluvias abundantes en varias provincias. En los próximos días, seguirá el paso de profundas borrascas por el Atlántico que arrastrarán hacia España aire subtropical muy húmedo y templado. Además, el viento soplará con fuerza.

Según los modelos meteorológicos, varios ríos de humedad impactarán contra la Península, reactivando las lluvias en algunas provincias, según Samuel Biener, experto de Meteored. A partir del sábado, el chorro polar presentará ondulaciones que darán lugar a vaguadas, sin descartar del todo la formación de una dana. En Galicia se esperan los mayores acumulados, con más de 200 litros por metro cuadrado (l/m2) en Pontevedra y puntualmente hasta 300 l/m2, mientras que en Ourense, Lugo y A Coruña se superarán los 100 l/m2.

El modelo europeo prevé lluvias abundantes también en zonas montañosas del oeste de Zamora y Orense, y en el suroeste de Asturias. En algunas comarcas de Burgos podrían alcanzarse registros similares, aunque con mayor incertidumbre. En el Pirineo aragonés y navarro, así como en la Ibérica riojana y soriana, se esperan acumulados superiores a 50-60 l/m2 en las áreas más expuestas al flujo del suroeste.

Se prevé además entre 20 y 30 l/m2 en muchas zonas de Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja, aunque en algunas áreas los valores serán menores por el 'efecto foehn', fenómeno meteorológico que provoca que el aire sea más cálido y seco al descender por el lado protegido de una cadena montañosa.