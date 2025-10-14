'El Niño' llega con una "fuerza extrema" este año y así afectará al tiempo en España: la voz de alarma de los meteorólogos

Tanto el final del otoño como el invierno 2025-2026 van a estar marcados por el fenómeno meteorológico de 'La Niña', confirma el Centro de Predicción Climática del Servicio Nacional del Clima de EEUU. Los indicios han terminado por confirmarse y ya permiten adelantar que su contrapunto cálido, 'El Niño', se manifestará a continuación con una intensidad "extrema", incluso del "doble" de lo habitual.

Como si de un péndulo se tratase, el ciclo se conoce como ENSO (las siglas de 'Niño-Oscilación del Sur' en inglés) y corresponde a las distintas instancias de calentamiento o enfriamiento de las aguas en la zona del Ecuador del Océano Pacífico. Este fenómeno tiene origen natural, aunque factores como el aumento de temperaturas a causa del calentamiento global antropogénico pueden exacerbarlo.

Se trata, además, de una realidad en gran medida aleatoria, por lo que los servicios meteorológicos de todo el mundo -y muy particularmente los de países bañados por el Pacífico- vigilan los indicios para predecir su comportamiento. Si las aguas pasan por un enfriamiento anómalo entre otoño-invierno, se hablará de 'fase fría' o 'La Niña'.

Estas denominaciones populares provienen de la tradición de los pescadores peruanos, que notaban alteraciones en las corrientes marinas a causa de los cambios de temperaturas en fechas que rondaban la Navidad. Que este será un invierno con 'Niña' está prácticamente garantizado: el fenómeno se mantendría de diciembre a febrero.

A continuación, según los servicios meteorológicos estadounidenses, hay un 55% de probabilidades de que venga a continuación la 'fase neutra' del ENSO, en la que no se registran anomalías ni de calor ni de frío, entre enero y marzo de 2026. A continuación, como adelantan previsiones como la de Severe-Weather.eu, la situación bascularía con la llegada de 'El Niño' de forma excepcionalmente intensa.

Hay varios motivos que explican este pronóstico. Uno de ellos, como explicaba recientemente el meteorólogo Mario Picazo en sus redes, se debe a las elevadas temperaturas del Pacífico, "entre 5 y 8 °C por encima de lo normal", incluso pese a la franja de agua fría causada por 'La Niña ' en el Ecuador. Se trata de una carga de energía para la llegada de 'El Niño' que potenciará sus efectos.

El Pacífico Norte ha experimentado en los últimos meses una ola de calor marina sin precedentes, con temperaturas que en algunos puntos han llegado a situarse entre 5 y 8 °C por encima de lo normal. Aunque este nivel extremo afecta principalmente a las aguas superficiales… pic.twitter.com/iA94I2MrC7 — Mario Picazo (@picazomario) October 6, 2025

Consecuencias para España

Aunque los territorios que tienden a sufrir más intensamente los efectos de las variaciones del clima por las oscilaciones del ENSO son todos aquellos que rodean al Pacífico, las consecuencias afectan a todo el globo, como recordaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en 2023. Tanto 'El Niño' como 'La Niña' influencian la meteorología en España, aunque sea de manera más indirecta.

Así, el efecto de 'El Niño' puede hacerse notar ya desde primavera con una alteración de los patrones de lluvias, con sequías especialmente en el sur y este peninsular, mientras que el norte puede recibir lluvias ligeramente por encima de la media. El análisis de Severe-Weather.eu determina que la Península Ibérica puede ser uno de los territorios afectados por la reducción de las precipitaciones.

Además, 'El Niño' puede contribuir a temperaturas por encima de lo habitual en determinadas regiones españolas, especialmente en la zona mediterránea. Si además este fenómeno se presenta con una duración superior a lo habitual y una intensidad extrema, puede favorecer la aparición de eventos meteorológicos extremos, como olas de calor o periodos de sequía más prolongados.