Aemet pone a España en alerta por la llegada de la gran dana Alice: avisos por más de 100 l/m2 de lluvia en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha bautizado como Alice a la primera dana (depresión aislada en niveles altos) de impacto de la temporada. El fenómeno provocará chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular y las Baleares durante los próximos días. Se esperan tormentas localmente intensas y acumulaciones de "lluvias significativas en cortos periodos de tiempo", sobre todo a partir del jueves.

Desde la Agencia de Meteorología recomiendan "extremar las precauciones" y mantenerse informado de los avisos meteorológicos en vigor a través de su web oficial y su aplicación móvil, donde se actualizan los partes y alertas en tiempo real.

"Estas lluvias se producirían por el avance de una vaguada y su combinación con vientos húmedos de levante en superficie sobre las regiones mediterráneas", advierte Marta Almarcha, meteoróloga de ElTiempo.es. "Los acumulados en el área mediterránea podrían superar los 100 mm y ya se activan numerosos avisos".

El miércoles ya arrancará con un incremento de la nubosidad en Galicia y la franja cantábrica, donde se esperan lluvias persistentes. En el resto del país amanecerá con cielos poco nubosos, aunque la jornada será más inestable que las anteriores.

Por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior peninsular, que podrían dar lugar a tormentas localmente fuertes. Todavía hay "cierta incertidumbre" sobre las zonas exactas donde descargarán según Aemet, pero podrían afectar a amplias áreas del interior e incluso alcanzar algunos puntos del litoral mediterráneo.

En cuanto a las temperaturas, estas descenderán en el extremo norte y bajarán ligeramente en el resto; en el Cantábrico, las máximas se quedarán entre los 20 y 22 grados, mientras que en el centro peninsular Madrid marcará 28 grados y en el Guadalquivir todavía se rondarán los 30-32 grados.

"Según la última actualización, habrá chubascos en el este de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, este de Andalucía, Baleares y también podrían extenderse al sur de Aragón y este de Castilla-La Mancha", advierte Almarcha.

A partir del jueves, la combinación de una vaguada -"una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la troposfera" según Aemet- y la presencia de vientos húmedos en superficie provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica que se manifestará especialmente en el área mediterránea peninsular y también en Baleares.

"Las lluvias más intensas caerían sobre todo en zonas costeras o próximas al litoral y no tanto en zonas del interior, pero habrá que ver cómo se desarrolla la situación y determinar cuáles son las zonas que finalmente reciben más lluvia", avisan desde la Agencia.

"Los avisos amarillos se activan en la C. Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Murcia, Las Pitiusas, este de Andalucía y costa de Barcelona. Aviso naranja en el sur de Valencia, norte de Alicante, Ibiza y Formentera por más de 100 mm en 12 horas", añade ElTiempo.es.

Las temperaturas estos días bajarían en todo el país, por lo que serían en general las propias de esta época del año, ha finalizado la previsión de Aemet. El viernes las lluvias se desplazarían hacia el sur, afectando de forma importante aún a la Comunidad Valenciana, Murcia, gran parte de Andalucía y sureste de Castilla-La Mancha.