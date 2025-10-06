Aemet pone en alerta a España: llega un nuevo temporal con dana y hasta 200 l/m2 de lluvia torrencial en estas zonas

La anomalía de calor que está marcando el inicio de octubre en España se acentuará este lunes, con temperaturas máximas en aumento acusado en la mayor parte de la mitad norte peninsular. Baleares se mantiene en riesgo (alerta amarilla) por oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anticipa un nuevo temporal de lluvias torrenciales con riesgo de dana a partir del jueves.

Así, ya en las próximas horas se prevé inestabilidad en el área mediterránea por la entrada de un flujo húmedo de componente este. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el Estrecho, oeste de Alborán y, especialmente, en la mitad sur de la fachada oriental peninsular, donde los chubascos podrían ser localmente fuertes.

Tampoco se descartan los aguaceros en puntos del este de Cataluña y en Baleares. La nubosidad crecerá en el sureste peninsular, así como en el norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro, donde se esperan bancos de niebla. En el resto del país se espera tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja en el norte de Canarias.

Las temperaturas máximas subirán con fuerza en la mayor parte de la mitad norte peninsular, notablemente en interiores de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Ibérica, Pirineos y nordeste de la meseta Norte. Irán a la baja en el cuadrante sureste y en la mayor parte del Mediterráneo, especialmente en Málaga y zonas del interior sureste. Las mínimas descenderán en Baleares y centro y mitad norte peninsular, y habrá heladas aisladas en Pirineos.

⛈️ A partir del jueves 9 podrían producirse lluvias abundantes en el Mediterráneo.



➡️Situación sujeta todavía a gran incertidumbre, que vendría provocada una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en superficie.



Seguiremos informando. pic.twitter.com/jL1yZ6c5ox — AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2025

En cuanto a los vientos, soplará tramontana fuerte en Ampurdán y norte de Baleares con posibilidad de alguna racha muy fuerte. Predominarán vientos de componente este en el resto, con cierzo al principio en el Ebro y rolando a sur en el Levante. Se prevén intervalos de fuerte en litorales del norte de Galicia, Cantábrico, Alborán, y probables rachas muy fuertes en el Estrecho.

Cuándo llega el temporal

"La inestabilidad arrancará el miércoles en forma de chubascos en el interior sureste, Sistema Central y lluvias débiles en el Cantábrico y norte de Galicia", advierte Duncan Wingen, meteorólogo de Meteored. "El jueves se intensificarían las lluvias en todo el arco Mediterráneo, con acumulados de 10 a 20 l/m2 en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, extremo este de Castilla La Mancha, Sierras de Almería y Cataluña".

Es a partir del jueves cuando Aemet advierte del riesgo de formación de dana en el Mediterráneo. La posición de las altas presiones sobre el norte de Europa, avisa el climatólogo Samuel Biener, "ayudará a impulsar vientos de levante de muy largo recorrido marítimo, primer ingrediente necesario para que se generen lluvias intensas en las comunidades mediterráneas, a lo que hay que sumar que el mar aún roza los 25 ºC".

Con la suma de aire frío en altura, vientos húmedos en superficie, un Mediterráneo aún cálido y el efecto de la orografía, "se podrían registrar lluvias y tormentas localmente fuertes o muy fuertes en el este y Baleares", insiste Biener. "Por ahora, el modelo europeo prevé que los acumulados más cuantiosos se concentrarán en la Comunidad Valenciana, con registros que podrían superar localmente los 100-200 l/m2".

Así, las zonas más afectadas serían Baleares -"sobre todo en las Pitiusas y sur de Mallorca", Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, extremo oriental de Castilla-La Mancha, este y sur de Andalucía y Teruel. "El jueves además estos chubascos tormentosos podrían hacer acto de presencia en el interior y zonas de montaña del centro y este de la Península", avisa el experto.