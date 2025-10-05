Llega una fuerte anomalía de calor a España: Aemet avisa por temperaturas propias de verano en pleno octubre en estas zonas

El primer fin de semana de octubre está dejando tiempo estable con temperaturas suaves e incluso altas para la época. Se registran hasta 35 grados en el sur y 28 grados en el centro, y mucho sol, salvo algunas lluvias en el extremo norte peninsular por la llegada de un frente atlántico asociado a la borrasca Amy en las islas Británicas.

"El chorro polar reforzado en las latitudes altas favorece la instalación de un patrón NAO+ en nuestras latitudes", explica Andrea Danta, experta de Meteored, que deja a las borrascas generalmente fuera de nuestro alcance. "Esto favorecerá la llegada a España de una masa de aire cálido asociada a una dorsal subtropical".

Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), señala que las temperaturas se mantendrán en general con "valores diurnos altos para estas fechas, más propios de septiembre". No obstante, este domingo se espera un descenso térmico "notable" en el norte y el este de la península, con un ambiente algo más fresco.

Así, aumentará la inestabilidad en Cataluña y Baleares a lo largo de la jornada, donde se esperan chubascos localmente fuertes que podrán extenderse a otras zonas del área mediterránea. También podrá llover en el Cantábrico oriental, mientras que en el resto de la península predominarán los cielos despejados.

Las temperaturas descenderán de manera clara en el norte y el este, así como en Baleares, con un ambiente que podrá ser fresco para la época en el norte. Vitoria y Pamplona rondarán los 18 grados de máxima, Madrid se mantendrá en 25 grados, mientras que Sevilla y Córdoba todavía tendrán valores próximos a los 33 grados.

#ElTiempo

🌧️ Tiempo adverso en Cataluña y Baleares con viento y lluvia. Nubosidad y posibles chubascos también en el norte peninsular.



🌡️ Cambios en las temperaturas, importantes descensos en el interior, este peninsular y en las islas.



— Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 5, 2025

La próxima semana se prevé, en general, más cálida de lo habitual en la mayor parte de la península, con la excepción de algunas zonas del norte y del este. En las islas Canarias orientales se esperan temperaturas inferiores a las normales, mientras que en el resto del archipiélago y en Baleares se situarán en valores próximos a los habituales.

"De forma general, el lunes el mercurio alcanzará valores por encima de los 20 ºC en amplias zonas del país, incluso con cierta holgura en el centro, en el valle del Ebro, las comunidades mediterráneas y en la costa atlántica de Galicia", explica Danta.

"En la mitad sur, rozarán los 30 ºC y se superarán en áreas de Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía. En la depresión del Guadalquivir los termómetros podrían marcar hasta 33 ºC, según nuestro modelo de referencia", añade la experta.

La semana del 13 al 19 de octubre presenta un pronóstico de temperaturas superiores a las habituales para la época en el sureste peninsular y algo más bajas de lo normal en las islas Canarias orientales, según Aemet. En cuanto a las precipitaciones, podría tratarse de una semana más seca de lo normal en el noroeste y más lluviosa en el área mediterránea.

"El modelo europeo ya anticipa la llegada del "veroño" la semana que viene en España", añade Duncan Wingen, de Meteored. "Entre el 6 y 13 de octubre, las anomalías de temperatura oscilarán entre +1 y +3 ºC en gran parte de la mitad occidental, centro y sur de la Península".