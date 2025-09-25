El huracán Gabrielle se transforma en ciclón y se dirige a España: alerta por lluvias de hasta 100 l/m2 a estas zonas

La previsión es que el huracán Gabrielle se convierta en borrasca extratropical en su acercamiento a España. Meteored.

El huracán Gabrielle, tras recorrer el Atlántico norte y alcanzar las Azores, ha comenzado a perder fuerza por la cizalladura del viento y el tránsito sobre aguas más frías, factores que han sido determinantes en su debilitamiento.

Aunque aún mantenía la categoría 1 con vientos sostenidos de 139 km/h y una presión mínima de 979 hPa, la estructura visible por satélite mostraba ya la desaparición de su ojo y una clara pérdida de simetría antes de su transformación.

Durante el comienzo del fin de semana, Gabrielle abandonará definitivamente su condición de huracán al traspasar las Azores y se convertirá en un sistema postropical o híbrido, entre ciclón tropical y borrasca convencional, explican desde el portal Meteored.

De este modo, se dirigirá hacia la Península Ibérica, con previsión de tocar tierra entornos como Lisboa o el cabo de San Vicente entre el domingo por la mañana y mediodía; aunque la trayectoria final permanece sujeta a cierta incertidumbre, resulta probable que su influencia se extienda por el golfo de Cádiz y el oeste de Andalucía.

Las previsiones más fiables indican que las zonas con mayor riesgo de lluvias intensas serán Extremadura y el oeste de Andalucía. Los acumulados podrían superar los 50 l/m² e incluso existe la posibilidad de escaladas puntuales superiores a los 100 l/m² en regiones del suroeste peninsular.

Galicia comenzará a registrar precipitaciones ya desde el sábado, aunque menos significativas. Hay alguna probabilidad de lluvias asociadas en el sur de Castilla y León y el oeste de Castilla-La Mancha, pero los modelos presentan cierta variabilidad.

Por otro lado, el campo de vientos puede alcanzar rachas superiores a 50 km/h en el oeste gallego, Extremadura y el oeste andaluz, incluso más intensas en áreas expuestas. En el mar, no se descarta la formación de olas de 5 a 6 metros en la costa gallega y en el golfo de Cádiz.

A medida que Gabrielle avance, la borrasca tenderá a debilitarse tras cruzar la Península y el Estrecho, aunque los restos, reforzados por un embolsamiento de aire frío y el bloqueo escandinavo, podrían originar episodios de lluvias intensas al inicio de la semana próxima en el entorno del Estrecho y comunidades mediterráneas.

En resumen, aunque Gabrielle no impactará España como huracán, su transición hacia borrasca postropical podrá dejar notables lluvias en el oeste y suroeste peninsular, acompañadas de rachas de viento significativas y temporal marítimo, un fenómeno relativamente habitual en los otoños europeos cuando exhuracanes llegan guiados por el chorro polar, como en el caso de Gabrielle.