La previsión es que el huracán Gabrielle se convierta en borrasca extratropical en su acercamiento a España. Meteored.

El huracán Gabrielle se transforma en ciclón y se dirige a España: alerta por lluvias de hasta 100 l/m2 a estas zonas

Los meteorólogos advierten de que las previsiones aún tienen cierta incertidumbre, pero la borrasca podría impactar en el suroeste de España.

J.A. Gómez
El huracán Gabrielle, tras recorrer el Atlántico norte y alcanzar las Azores, ha comenzado a perder fuerza por la cizalladura del viento y el tránsito sobre aguas más frías, factores que han sido determinantes en su debilitamiento.

Aunque aún mantenía la categoría 1 con vientos sostenidos de 139 km/h y una presión mínima de 979 hPa, la estructura visible por satélite mostraba ya la desaparición de su ojo y una clara pérdida de simetría antes de su transformación.

Durante el comienzo del fin de semana, Gabrielle abandonará definitivamente su condición de huracán al traspasar las Azores y se convertirá en un sistema postropical o híbrido, entre ciclón tropical y borrasca convencional, explican desde el portal Meteored.

La aproximación del huracán Gabrielle convertido en borrasca hacia España. Meteored.

De este modo, se dirigirá hacia la Península Ibérica, con previsión de tocar tierra entornos como Lisboa o el cabo de San Vicente entre el domingo por la mañana y mediodía; aunque la trayectoria final permanece sujeta a cierta incertidumbre, resulta probable que su influencia se extienda por el golfo de Cádiz y el oeste de Andalucía.

Las previsiones más fiables indican que las zonas con mayor riesgo de lluvias intensas serán Extremadura y el oeste de Andalucía. Los acumulados podrían superar los 50 l/m² e incluso existe la posibilidad de escaladas puntuales superiores a los 100 l/m² en regiones del suroeste peninsular.

Galicia comenzará a registrar precipitaciones ya desde el sábado, aunque menos significativas. Hay alguna probabilidad de lluvias asociadas en el sur de Castilla y León y el oeste de Castilla-La Mancha, pero los modelos presentan cierta variabilidad.

Por otro lado, el campo de vientos puede alcanzar rachas superiores a 50 km/h en el oeste gallego, Extremadura y el oeste andaluz, incluso más intensas en áreas expuestas. En el mar, no se descarta la formación de olas de 5 a 6 metros en la costa gallega y en el golfo de Cádiz.

A medida que Gabrielle avance, la borrasca tenderá a debilitarse tras cruzar la Península y el Estrecho, aunque los restos, reforzados por un embolsamiento de aire frío y el bloqueo escandinavo, podrían originar episodios de lluvias intensas al inicio de la semana próxima en el entorno del Estrecho y comunidades mediterráneas.

En resumen, aunque Gabrielle no impactará España como huracán, su transición hacia borrasca postropical podrá dejar notables lluvias en el oeste y suroeste peninsular, acompañadas de rachas de viento significativas y temporal marítimo, un fenómeno relativamente habitual en los otoños europeos cuando exhuracanes llegan guiados por el chorro polar, como en el caso de Gabrielle.