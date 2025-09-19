La vaguada que afectará a España en el tercer fin de semana de septiembre.

Aemet avisa por un cambio de tiempo brutal en España: 15 ºC menos y tormentas de 120 l/m2 en estas zonas el fin de semana

Los chubascos tormentosos y el descenso de las temperaturas se irán extendiendo del viernes al domingo con la llegada del tiempo de pleno otoño.

El tercer fin de semana de septiembre y último del verano traerá un cambio radical de tiempo que pondrá fin a la racha de temperaturas cálidas por encima de lo habitual para la época de los últimos días. Se espera un desplome de las temperaturas, que quedarán entre cinco y diez grados por debajo de lo normal para estas fechas, acompañadas de tormentas intensas.

El descenso provocado por una vaguada -una lengua de aire frío en capas altas de la atmósfera- será especialmente "acusado" en la mitad norte peninsular, donde ciudades como Bilbao, León, Lugo, Vitoria o Pamplona apenas superarán los 16-18 grados de máxima el sábado y el domingo. Será una caída de 15 grados respecto a las temperaturas de este viernes.

Rubén De Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), advierte también por el desarrollo de chubascos tormentosos desde este viernes y días siguientes en zonas del norte, este de la península y Baleares, que podrán ser localmente fuertes y con granizo. Podrán ir acompañadas de granizo, especialmente en la meseta, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro.

El avance de la vaguada provocará un aumento de la inestabilidad notable en la península a lo largo del sábado, con tormentas en la mitad norte y en zonas montañosas del este. Serán fuertes y con granizo, sobre todo en el alto Ebro, Pirineos, sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas bajarán de forma notable, sobre todo en Galicia y el Cantábrico Occidental, donde podrán ser 10 grados más frescas que el día anterior.

"En la segunda mitad de la jornada se podrán registrar lluvias y tormentas localmente fuertes o muy fuertes en el País Vasco, Navarra, La Rioja, noreste de Castilla y León y norte de Aragón, donde los acumulados podrían alcanzar los 15-20 l/m² en tan solo 1 hora", advierte Sergio Escama Sánchez, de Meteored. "Las tormentas más adversas se esperan en Navarra, Aragón y Cataluña, y la actividad eléctrica será notable".

En el resto de la península el enfriamiento será más moderado y en el área mediterránea apenas habrá cambios. Se superarán los 32 °C en el valle del Ebro, los 34 a 36 °C en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, valores que seguirán entre 5 y 10 °C por encima de lo normal. El contraste se notará especialmente con Galicia, donde en algunas zonas las máximas quedarán en apenas 20 a 22 °C.

El domingo, con el avance de la vaguada, se esperan chubascos en amplias zonas del norte de la península, más ocasionales en el este y Baleares. En el norte podrán ser fuertes o muy fuertes, con acumulados de lluvia importantes en el Pirineo, y en algunos casos ir acompañados de granizo.

"Navarra, Huesca y Lleida tendrán acumulados que podrían superar los 120-130 l/m² en algunas comarcas del entorno pirenaico", explica Escama Sánchez. Barcelona y Tarragona, especialmente en zonas prelitorales y litorales, podrían superar los 60-70 l/m². Norte de Castilla y León, País Vasco y Cantabria, podrían acercarse a los 40-50 l/m². Además, no se descartan tormentas localmente fuertes en el norte de la Comunidad Valenciana, el este de la meseta sur e incluso en el archipiélago balear".

El lunes, León, Ávila, Burgos, Vitoria, Pamplona, Santander, Segovia, Oviedo o Lugo apenas alcanzarán máximas de 16 a 18 grados, mientras que en el sur peninsular, en lugares como Sevilla, Málaga, Córdoba o Murcia, aún se rondarán los 30 grados, adelanta Aemet. Ese día lloverá en el Cantábrico y continuarán los chubascos en el nordeste y Baleares, que podrán ser intensos a primeras horas.