Llega a España un vuelco total del tiempo: de las tormentas en las próximas horas a los 38 ºC según Aemet en estas zonas

El anticipo otoñal en forma de tormentas intensas se hará notar en España antes de un fin de semana en el que regresará el verano de golpe, con hasta 38 ºC en zonas del sur. El paso de frentes asociados a grandes borrascas en el Atlántico Norte dejará cielos nubosos y precipitaciones en el noroeste peninsular, la franja cantábrica y el Pirineo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán más abundantes y persistentes en Galicia y en el Cantábrico occidental, mientras que se espera cielo poco nuboso en el resto. Mientras, en Canarias se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas, con precipitaciones en las islas de mayor relieve.

La predicción contempla, además, temperaturas en aumento en casi todo el país, excepto los lugares afectados por los frentes de lluvia. "Las altas presiones situadas en el Atlántico se van a encargar de estabilizar el tiempo en gran parte de España este penúltimo fin de semana del verano astronómico", advierte Mario Picazo, meteorólogo de ElTiempo.es.

El hombre del tiempo explica que el frente que pasará este viernes rozando el norte de la península "ayudará a inyectar aire frío que, sumado al vapor de agua que sigue aportando el Mediterráneo a un ritmo elevado debido a sus elevadas temperaturas, se va a traducir en tormentas fuertes".

El sábado será un día "especialmente activo", prosigue Picazo, "sobre todo en zonas del interior y en la costa de Cataluña, donde las acumulaciones pueden llegar a ser importantes en periodos de tiempo cortos". También se esperan "tormentas puntuales en Navarra, en los Pirineos y en el Sistema Ibérico de Aragón", aunque de manera más aislada.

Fin de semana de paraguas en algunas zonas donde ademas se esperan tormentas que pueden ser intensas. Tambien suben las temperaturas y notaremos calor veraniego antes de despedir la estacion en poco más de 10 días #verano #calor #tormentas

detalles 👉https://t.co/Sqxfl8HAXF pic.twitter.com/8kmqNEhdBh — Mario Picazo (@picazomario) September 11, 2025

La persistencia del paso de frentes durante el fin de semana hará que llueva de forma intermitente durante el fin de semana entre Galicia y las comunidades del Cantábrico. "También hay riesgo de algunas precipitaciones estas próximas horas en el norte de Canarias y de forma más aislada en zonas de montaña", advierte el meteorólogo.

En la mitad sur de España, no obstante, la noticia va a ser el calor. "El sábado ya vamos a ver algunas capitales como Murcia llegando a los 35ºC, mientras en muchas otras de la mitad sur de la península se superarán los 30ºC. En la mitad norte los valores van a ser bastante más llevaderos, con mínimas que en algunas capitales de la meseta norte se quedarán en un solo dígito", prosigue.

El contraste será aún mayor el domingo, cuando las temperaturas pueden "incluso subir algún grado en el sur, con máximas que en el valle del Guadalquivir oscilarían entre los 35ºC y los 38 ºC". Por el contrario, las capitales del norte como Logroño, Zaragoza, Valladolid o Salamanca rondarán los 30ºC de día, con noches que serán frescas "con mínimas más cerca de los 10 ºC".

Lo peor de las tormentas

Los chubascos y tormentas se darán ya desde primeras horas de la mañana del viernes en Cataluña. "Afectarán primero al litoral, pudiendo ser localmente muy fuertes. Los acumulados de lluvia podrían superar los 20 a 40 litros por metro cuadrado en poco tiempo, por lo que se han emitido avisos de nivel amarillo. La zona más afectada, a priori, será la costa de Barcelona", advierte Roberto Granda, también de ElTiempo.es.

Con el paso de las horas, las tormentas y chubascos afectarán a más áreas, como Huesca, Lleida, Girona o Tarragona. También podrán darse en el interior de Castellón y el este de Teruel. Podrán asociar fenómenos como las fuertes "rachas de viento o el granizo de cierto tamaño", añade el especialista.

Lo peor llegaría en la madrugada del sábado, con tormentas intensas en Navarra, Huesca, Lleida y Barcelona, especialmente en las inmediaciones del Pirineo. "Por la mañana las tormentas tenderían a concentrarse de nuevo en Cataluña, con especial incidencia en Barcelona. De cara a la tarde irían a menos, aunque aún podrían ser localmente intensas en puntos costeros de Girona", concluye Granda.