Mario Picazo (57 años), meteorólogo, avisa a España por un cambio de tiempo radical: "El fin de semana llega..."

Aunque la vaguada y los frentes fríos asociados a una borrasca atlántica que han afectado a la Península Ibérica en los últimos días ha supuesto un anticipo del tiempo otoñal, el verano de 2025 todavía no ha dicho su última palabra. "Esta semana vamos a ir recuperando el pulso de las temperaturas", advierte el meteorólogo Mario Picazo, de eltiempo.es.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que la atmósfera tenderá a estabilizarse durante los próximos días, salvo en el área mediterránea, Galicia y comunidades cantábricas que mantendrán cierta inestabilidad. Serán los prolegómenos de un notable repunte del calor para el fin de semana, con máximas que alcanzarán hasta 36 grados.

"El penúltimo fin de semana del verano astronómico llega más cálido con valores de hasta 38 ºC en zonas del sur pero con noches cada vez más llevaderas y hasta frías en zonas del norte", precisa Picazo en su cuenta de la red social 'X'. Según Aemet, los últimos días de la semana se presentan "más cálidos de lo habitual para estas fechas, situación que podría prolongarse a comienzos de la próxima semana".

A partir del viernes, los termómetros superarán los 32-34 grados en amplias áreas del centro y sur peninsular, con picos de hasta 36 grados en el Valle del Guadalquivir, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.

Este miércoles todavía se formarán tormentas localmente fuertes en el norte de Cataluña y en Baleares, mientras que el frente dejará lluvias en Galicia —abundantes en el oeste— y en las comunidades cantábricas. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas propias de la época del año.



El jueves se mantendrán las lluvias en Galicia y el extremo norte peninsular, junto con algunas tormentas en Baleares y Cataluña. En el resto, los cielos estarán más despejados y las temperaturas ascenderán de forma generalizada. Se superarán los 30 grados en buena parte del centro y sur, y se alcanzarán los 34 grados en el Valle del Guadalquivir y en áreas del interior mediterráneo.



El viernes la inestabilidad aumentará en el nordeste peninsular, con posibilidad de tormentas fuertes en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, además de chubascos aislados en zonas de montaña del este y en Baleares. Ese día continuará el repunte térmico, con máximas de 32 a 34 grados en el centro y sur, y hasta 36-38 grados en el Guadalquivir.



El fin de semana estará marcado por un ambiente cálido para estas fechas con valores de 28 a 32 grados en la mitad norte, mientras que en el centro y sur se alcanzarán los 34-36 grados, con picos de hasta 38 ºC en el valle del Guadalquivir.

"El domingo destacará por ser la jornada más cálida de toda la semana. Los 36 ºC se superarán en Córdoba y Sevilla. En los 35 ºC se quedarán en Badajoz, mientras en ciudades como Madrid o Toledo podrían acercarse a 31 ºC. Este día también alcanzarán los 30 ºC en lugares como León", precisan desde eltiempo.es.

"Las anomalías podrían superar los 4 ºC a 6 ºC, con máximas muy cálidas para estas fechas. Esto mismo también se dará en las mínimas, que si bien se mantendrán más frescas, irán subiendo y se situarán por encima de lo normal en casi todo el país", apuntan.

Finalmente, si en las costas mediterráneas perdurarán las mínimas tropicales, "las mínimas más frescas se darán en zonas del interior, donde podrían quedarse rondando los 10 ºC o poco más en sitios como Burgos, León o Soria", concluyen.