La Aemet activa el aviso rojo por "lluvias de intensidad torrencial" en Cataluña: puede haber inundaciones y crecidas

La Generalitat catalana ha enviado una Es-Alert a los ciudadanos de las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y Montsià por el riesgo de lluvias torrenciales esta tarde y ha adelantado el final de las actividades escolares para que el transporte de regreso no coincida con los chubascos más fuertes.



Así lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas la subdirectora de Protección Civil de la Generalitat, Imma Soler, ante la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) de que la intensidad de lluvia en esta zona, con un nivel de alerta roja, es de 5 sobre 6 en la escala de peligro máximo.

En los mensajes de alerta Es-Alert, Protección Civil avisa del riesgo de inundaciones por posibles lluvias torrenciales en la tarde de este lunes, por lo que pide evitar los desplazamientos y actividades en el exterior y recomienda no acercarse a zonas inundables, ríos y barrancos y, en caso de que entre agua en casa, subir a las plantas superiores.





En un mensaje en su cuenta de X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que estaban enviando las alertas a los teléfonos móviles del Baix Ebre y el Montsià por las lluvias intensas y ha pedido que se eviten los desplazamientos innecesarios: "¡Máxima precaución!", ha pedido.



Además, la Generalitat ha acordado que la actividad educativa, en el primer día del curso escolar, finalizara este lunes a las 14:00 horas en el Baix Ebre y el Montsià y también se ha adelantado el transporte escolar de regreso a casa.



En cualquier caso, las escuelas permanecerán abiertas hasta que los padres puedan ir a buscar a sus hijos: "Los niños siempre estarán acompañados", ha garantizado Soler.



La Consellería de Educación ha remarcado que los centros educativos permanecerán abiertos hasta que haya finalizado la salida de todo el alumnado.

Hasta las 21.00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de naranja a roja la alerta por fuertes lluvias este lunes en el prelitoral y el litoral del sur de la provincia de Tarragona, donde se pueden llegar a acumular más de 90 milímetros de agua en una hora.

⛈️Este lunes se esperan chubascos muy fuertes.



➡️ Avisos naranjas en amplias zonas del tercio este de la Península. Peligro importante.



➡️En áreas de Tarragona, peligro extraordinario: la intensidad puede ser torrencial. Aviso rojo.



➡️ Cauces pueden crecer súbitamente. pic.twitter.com/T3tUfEDZ2N — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2025





La Aemet señala que el aviso rojo por "lluvias de intensidad torrencial" estará activo, en principio, entre las 15:00 y las 21:00 horas de este lunes, cuando puede haber inundaciones y crecidas repentinas en la zona, y pide precaución a los ciudadanos.



Además, Protección Civil de la Generalitat tiene activo, en fase de alerta, el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) por la previsión de lluvias intensas, principalmente por la mañana en el Camp de Tarragona y por la tarde en las Terres de l'Ebre.





La Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) también han informado de que harán un seguimiento de la situación ante la posibilidad de que se produzcan incrementos de caudales significativos en los barrancos y rieras de las márgenes derecha e izquierda del tramo final del Ebro.



En el acto de inicio del curso escolar en Granollers, el presidente de la Generalitat ha hecho un "llamamiento a la prudencia" a los ciudadanos que viven en las comarcas de las Terres de l'Ebre.



"No son avisos de dana, pero sí de tormentas fuertes de final de verano", ha afirmado Illa, que ha pedido a los ciudadanos "estar atentos" a las indicaciones que pueden dar los servicios de prevención de Cataluña.