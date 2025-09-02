Los meteorólogos avisan: esto es lo que llega este septiembre a España según Aemet con calor anómalo, tormentas y danas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da comienzo al otoño meteorológico que ha arrancado este uno de septiembre tras un trimestre de verano que ha sido uno de los dos más cálidos de la serie histórica. Los tres últimos meses empatan en 2025 con los de 2022 en marcar dos grados por encima de lo normal.

Asimismo, el verano de 2025 ha tenido precipitaciones inferiores a lo habitual en el cómputo global para España. Ha llovido aproximadamente las 3/4 partes de lo normal para un verano promedio, aunque ha habido algunos episodios de tormentas importantes, sobre todo en el mes de julio. Se han registrado récords de precipitación diaria para julio en localidades del área mediterránea como Castellón o del interior peninsular como Guadalajara.

Las predicciones de Aemet prevén que el otoño meteorológico, que comprende septiembre, octubre y noviembre, sea también más cálido de lo normal en toda España. Según Rubén Del Campo, portavoz de la agencia, hay entre un 60 a 70 % de probabilidad de que este otoño meteorológico registre temperaturas superiores a las normales, frente a un 10 % de que sea más frío en la península y Baleares.

En Canarias esas estimaciones se sitúan en un 50 % de probabilidad de que sea más cálido, frente a un 20 % de que el otoño sea más frío de lo normal. En cuanto a las lluvias, hay un 45 % de probabilidades de que el otoño sea menos lluvioso de lo normal en el oeste y centro de la península, así como en Canarias, frente a un 20 % de que las lluvias sean superiores a las normales en esas mismas zonas.

🍂 El 1 de septiembre comienza el otoño meteorológico, que se prolongará hasta el 30 de noviembre.



🌡️ Hay un 60 a 70 % de probabilidad (50 % en Canarias) de que sea, en conjunto, más cálido de lo normal, frente a un 10 % de que sea más frío (20 % en Canarias)



Un septiembre cálido y lluvioso

"Las primeras tendencias de nuestro modelo de cabecera indican que en la primera quincena de septiembre las temperaturas pueden situarse entre 1 y 3 ºC por encima de la media de la época en todo el litoral mediterráneo, bajo Ebro, Castilla-La Mancha y la mayor parte de Andalucía, excepto las comarcas más occidentales", advierte en su predicción Samuel Biener, climatólogo de Meteored.

Por el contrario, en los archipiélagos y en el centro-sur peninsular "las anomalías cálidas serían más moderadas, situándose las temperaturas hasta 1 ºC más altas respecto al promedio", matiza Biener. Por el contrario, en el norte, las temperaturas rondarán los valores habituales, "incluso con ligeras anomalías frías en zonas de Galicia, noroeste de Castilla y León, vertiente cantábrica, Navarra y Pirineo occidental".

La incertidumbre en la predicción aumenta de cara a la segunda semana de septiembre, pero "ahora mismo el escenario más probable apunta a que las temperaturas pueden ser de 1 a 3 ºC más altas respecto a la media de las fechas en amplias zonas del interior y en áreas montañosas de la Península", completa el experto. Para los litorales y los archipiélagos no se atisban grandes anomalías de momento, "pero esto evidentemente puede cambiar bastante".

Un mediterráneo cálido

Biener también recuerda que la mayoría de las boyas en el Mediterráneo español están registrando "valores de entre 27 y 29 ºC en los últimos días". Frente a la posibilidad de que esto incremente la intensidad de las lluvias provocadas por las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANAs), el experto recuerda que "un mar caliente por sí solo no puede causar un gran evento de lluvias torrenciales".

Así, "las precipitaciones predominantes son las convectivas en esta época, extremadamente irregulares". En cuanto a la previsión del mes, "las primeras tendencias señalan que las lluvias pueden situarse por encima del promedio en la primera quincena en el norte del golfo de Valencia, extremo septentrional y Canarias, mientras que en el resto predominarían las anomalías secas".