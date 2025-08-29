El otoño llega de golpe a España en las próximas horas: vuelve el chorro polar con menos de 10 ºC en estas zonas según Aemet

El final de agosto estará marcado por un fuerte contraste entre el norte de España, donde ya entran en una climatología propia del otoño, y la vertiente mediterránea, en la que permanece el verano. El desplazamiento de un frente atlántico por el tercio norte peninsular dejará precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, con probables chubascos y tormentas fuertes o localmente muy fuertes y con granizo en Baleares y este de Cataluña.

"El chorro polar seguirá trazando importantes meandros a corto y medio plazo, lo que se traducirá en altibajos térmicos y precipitaciones tormentosas, más intensas y frecuentes en el centro, norte y Baleares. Esta atmósfera más dinámica anticipa la inminente llegada del otoño, que climatológicamente comenzará el lunes 1 de septiembre", advierte Samuel Biener, experto climático de Meteored.

Así, ciudades como Ávila, Burgos, Salamanca, Soria o Vitoria amanecerán con 10 ºC o menos, "por lo que habrá que salir a primera hora a la calle con una chaqueta". En León, Logroño, Palencia, Pamplona, Segovia, Teruel o Zamora rondarán los 11-13 ºC, "pero en algunos sectores puntuales podrían descender de estos valores". En los Pirineos se producirán algunas heladas aisladas en sectores proclives a la inversión térmica.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, este viernes las precipitaciones afectarán de forma ocasional al Cantábrico, para reactivarse nuevamente en el Pirineo y en el nordeste de Cataluña, con chubascos acompañados de tormentas fuertes y con granizo. En Baleares se mantendrá la inestabilidad.

En el resto de la Península se prevé un tiempo más estable, aunque con cielos nubosos en el resto de la mitad norte y abundante nubosidad alta en la sur tendiendo a despejar. Habrá probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en interiores del Levante.

En Canarias, habrá nubosidad en el norte de las islas, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las de mayor relieve y poca nubosidad en el sur, sin preverse cambios térmicos y con alisios con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en litorales del sureste peninsular, predominando los aumentos en el resto de la Península. Se podrán superar localmente los 35 ºC en puntos del Mediterráneo sur y del Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en el extremo noroeste peninsular, descenderán en el resto de la Península y Baleares. No bajarán de 20 ºC en el área mediterránea.

Habrá predominio de vientos de componente oeste en la Península, en general moderados en la mitad norte, Estrecho y Alborán, y flojos en el resto de la mitad sur; con intervalos de fuerte y probabilidad de alguna racha muy fuerte en el Cantábrico sin descartarse en Alborán. La tramontana será moderada en Ampurdán y Baleares tendiendo a amainar y a rolar a sur, con tendencia a arreciar también la componente sur moderada en el resto del Levante.

"Agosto terminará con cambios debido al paso de un frente y una nueva vaguada. Las lluvias se irán trasladando desde Galicia hasta el resto del Cantábrico, siendo localmente fuertes y tormentosas", adelanta José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored.

Las lluvias se intensificarán a lo largo del fin de semana en el Pirineo, Aragón y Cataluña, donde irán acompañadas de fenómenos adversos. "El lunes alcanzarán Baleares, persistiendo las precipitaciones en el extremo septentrional", concluye.