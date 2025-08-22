Llega la borrasca Erin: Aemet avisa a España por lluvias y tormentas este fin de semana con dana en estas zonas

La situación meteorológica ha cambiado radicalmente por la entrada de una dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) desde el sur de Francia, con afectación a las vertientes Mediterránea y Atlántica. Cinco comunidades están hoy en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por lluvias y fuertes tormentas que afectarán al extremo oriental del país.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones dejarán hasta 30 litros en una hora en zonas del litoral de Barcelona y litoral norte de Tarragona, así como en las islas de Mallorca y Menorca, en Baleares.



Algunos puntos de Albacete (Castilla-La Mancha), el altiplano en la región de Murcia y la Comunidad Valenciana están bajo aviso amarillo también por fuertes lluvias y tormentas, con niveles de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el caso de esta última las tormentas podrán ir acompañadas de granizo.



En Galicia, en la zona del Miño de Pontevedra la alerta amarilla será a partir de las 13 horas por temperaturas de 34 grados pero no parece que vayan a afectar al litoral. Cataluña está en alerta amarilla también por fenómenos costeros en la zona del Ampurdán (Girona) ante la previsión de viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Erin, de huracán a borrasca

El huracán Erin sorprendió a los meteorólogos hace unos días al intensificarse de forma explosiva, pasando de categoría 1 a categoría 5 en poco más de 24 horas, explica Samuel Biener, experto de Meteored. El modelo de predicción europeo prevé que cruce el Atlántico a lo largo del fin de semana.

"Al interactuar con una vaguada, comenzará su fase de extratropicalización, perdiendo casi todos sus rasgos tropicales y aumentando su radio de acción, generando en torno a su centro rachas de viento huracanadas y un temporal muy importante en el Atlántico norte", prosigue el experto.

Transformado en borrasca extratropical, Erin no llegará directamente a España, pero "zarandeará al chorro polar, lo que provocará importantes ondulaciones del mismo. Una de ellas se aislará totalmente de la circulación general sobre la España peninsular, dando lugar a una dana el domingo que podría provocar un importante episodio tormentoso".

Además, provocará un fuerte temporal de mar. "Si se mantiene el actual escenario, el mar de fondo podría llegar a las costas de Galicia y del Cantábrico a principios de la semana que viene, con algunas olas aisladas que podrían sobrepasar los 7,5 metros en estas zonas", termina Biener.

Dónde lloverá

La jornada del domingo arrancará con "nubes altas y bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, alto Ebro, Mediterráneo oriental, interior sudeste y Andalucía occidental", advierte Silvia Ferrer de Meteored. "Irá aumentando la nubosidad de oeste a este, con precipitaciones en el tercio septentrional que irán acompañadas de tormenta por la tarde en el interior nordeste".

"Nuestros mapas anticipan precipitaciones persistentes en Navarra y el norte de Aragón, con acumulados de 20 l/m² o más en una hora", avisa la meteoróloga. "También podrán extenderse a otras zonas de la mitad norte y el tercio oriental, acompañadas de tormenta y de otros fenómenos adversos como granizo y vendavales".

Finalmente, a partir del lunes, "hay modelos como el americano que contemplan un importante episodio de tormentas fuertes en el este y Baleares", advierte la especialista, instando a seguir la predicción para los próximos días a medida que se reduce la incertidumbre.