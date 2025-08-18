Llega el cambio de tiempo total a España: vuelve el chorro polar con tormentas y 15 ºC menos en estas zonas según Aemet

Las masas de aire frío del Atlántico que ponen fin a la ola de calor. Meteored.

La entrada de masas de aire frío desde el Atlántico traerá desde este lunes 18 de agosto el fin de la ola de calor en España, con un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular. En lugares del Cantábrico como Oviedo, que alcanzaron más de 40 ºC la semana pasada, no se superarán los 23 ºC a lo largo de los próximos días.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) adelanta un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular. En todo caso, advierte de que se mantendrán valores "significativamente elevados" en la mitad sudeste, así como en zonas de Baleares y Canarias, incluso 40 grados en el Guadalquivir y depresiones del sudeste.

En este sentido, las altas temperaturas pondrán este lunes en aviso a un total de 17 provincias, con nivel rojo por calor en Murcia y Alicante. Mientras, los avisos naranja se registrarán en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (Andalucía); Ibiza, Formentera y Mallorca (Baleares) y Albacete.

Según Aemet, se espera nubosidad baja en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles dispersas, más abundantes por la tarde en el interior y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, nubosidad media y alta que se desplazará de oeste a este.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución abundante en la mitad oriental, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas. Se irá imponiendo un flujo de norte, lo que favorecerá la acumulación de nubes en la vertiente cantábrica y comarcas septentrionales de Galicia, con lluvias y alguna tormenta ocasional.

"El chorro polar presentará ondulaciones bastante más pronunciadas, con la formación de anticiclones de bloqueo en latitudes altas a corto y medio plazo", explica Samuel Biener, experto de Meteored. "Esto probablemente favorecerá la aproximación de descuelgues y vaguadas de mayor envergadura hacia nuestra geografía, según el modelo europeo".

Lunes 18: último día de esta ola de calor. Temperaturas aún muy altas en el este peninsular y Baleares.



Las masas de aire sobre nuestro país tendrán durante varios días temperaturas normales o incluso algo frescas. A finales de semana podría apretar de nuevo el calor. — AEMET (@AEMET_Esp) August 17, 2025

"Los chubascos tormentosos irán ganando terreno durante la próxima semana, siendo más probables e intensos en las comunidades del este peninsular, Baleares, Pirineos y otras zonas del tercio norte", prosigue el climatólogo.

"Los mapas intuyen que estas tormentas descargarán con fuerza, adquiriendo en algunos casos cierto grado de organización y dejando otros fenómenos adversos como vendavales y granizo de gran tamaño, sobre todo entre el jueves y el viernes", concluye.

Respecto a las temperaturas máximas, sufrirán un descenso prácticamente generalizado, "notable" en la mitad noroeste interior y sur de Cataluña, sin cambios en litorales del noroeste, Pirineos y Canarias, en aumento en el sudeste y Alborán.

Además, Aemet agrega que superarán los 35 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y zonas de Baleares y Canarias, incluso los 40 en el valle del Guadalquivir y depresiones del sudeste.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevé un descenso de estas en el tercio noroeste y Extremadura, sin cambios en Baleares y en aumento en el resto. No bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y archipiélagos, incluso 25 en el Mediterráneo, Guadalquivir y zonas de Canarias.

En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte. Vientos flojos en general en el resto, con intervalos de moderado por la tarde. Predominará oeste y suroeste en la vertiente atlántica, norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y valle del Ebro, rolando de sur a norte en el área mediterránea oriental y variable en el Estrecho y Alborán.