Vuelve el chorro polar intenso en plena ola de calor en España: Aemet alerta de anomalías y tormentas a pie de playa

La prolongada ola de calor que azota España se extenderá al menos hasta el próximo miércoles 13, según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La alerta se ha ampliado hoy a 16 comunidades autónomas (todas excepto Asturias y las dos ciudades autónomas) ante la previsión de que se alcancen temperaturas extremas.



A lo largo de este jueves los termómetros volverán a superar los 40 grados en gran parte del país y se registrará una subida adicional de las temperaturas, hasta los 42 grados, en el centro y en el sur peninsular y en muchos puntos de la mitad norte. "Hoy puede ser el peor día de esta ola de calor, así que seguid las recomendaciones al respecto, especialmente en personas vulnerables", ha apelado en sus redes sociales el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Sanidad ha actualizado su mapa de alertas de temperaturas en función del impacto sobre la salud, que incluye a cientos de municipios de Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y Aragón, entre otras, en un nivel rojo -la mayoría en el cuadrante noroeste peninsular- y en el naranja a otras áreas de estas autonomías, además de Cataluña y Andalucía.

🌡️ Alertas de riesgo para la salud por exceso de temperaturas.



Aemet ha activado por su parte alertas por altas temperaturas de nivel naranja (riesgo importante) en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias. Hay alerta naranja la isla de Gran Canaria, ya que en las cumbres y en el este, el sur y el oeste de la isla las máximas rondarán los 38 grados, pero las mínimas apenas bajarán de los 30.

La alerta por nivel amarillo se ha activado en grandes áreas de las mismas comunidades autónomas, y también en las comunidades de Baleares, Cantabria, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Aemet mantiene en amarillo a La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Sólo se libran de las alertas la fachada litoral del Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo, salvo una extensa área en Murcia -que afecta al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas-, donde las temperaturas serán también significativamente altas.

El efecto del chorro polar

La tormenta tropical Dexter, que se encuentra en estos momentos frente a las costas del noreste de Estados Unidos, tenderá a desplazarse hacia el este-noreste en las siguientes jornadas, informa Samuel Biener de Meteored. Esto provocará oscilaciones en el chorro polar que, paradójicamente, tendrán como efecto anomalías de calor en nuestro país.

Según recuerda Biener, el chorro polar también se conoce como corriente en chorro o 'jet stream'. "Se trata de un canal de vientos muy fuertes en forma de tubo que discurre a unos 9-16 km sobre la superficie terrestre. Lo podemos ver como un río donde el aire discurre a velocidades de 100-250 km/h, con longitudes de miles de kilómetros, pero sólo unos pocos de ancho". Así, Dexter "interaccionará con el chorro polar, zarandeándolo, y esto puede afectar de forma indirecta al tiempo de España".

"La vaguada que se solapará a Dexter absorberá una pequeña dana situada entre Azores y Madeira, provocando a su vez que la vaguada extienda su amplitud y longitud de onda frente a las costas del oeste peninsular. Y esto impulsará y reforzará el ascenso de la masa de aire muy cálida que estos días se encuentra sobre nuestra vertical", prosigue el climatólogo.

De este modo, el domingo podría ser uno de los días más cálidos de esta ola de calor en el conjunto de España, con valores diurnos que superarán los 40 ºC en puntos de los valles del Guadalquivir, Guadiana, Ebro y Tajo, así como en las depresiones del noreste, puntos de Castilla y León, interior del noroeste y en Canarias. "Incluso en algunos sectores del Cantábrico oriental se quedarán cerca de los 40 ºC", advierte.